AMLO reclama a EEUU por tema migratorio: no dan recursos, quieren resolverlo "con uso de la fuerza"

AMLO reclama a EEUU por tema migratorio: no dan recursos, quieren resolverlo "con uso de la fuerza"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que su Gobierno ha invertido en ayudar a las personas migrantes, pero que Estados Unidos no está... 31.03.2023, Sputnik Mundo

"Lo que hemos pedido al Gobierno de Estados Unidos es que si nosotros le hemos destinado 100 millones de dólares [a atender a esta población], ¡pónganle ustedes! ¡Ayuden! Y no lo han hecho. Ni con [Donald] Trump ni con [Joe] Biden logramos este propósito porque tienen una concepción de querer enfrentar problemas sociales solo con el uso de la fuerza", afirmó en su conferencia de prensa matutina.El mandatario mexicano ahondó en que Washington no está atendiendo los problemas en su propia nación, esto tras el incendio en el módulo migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron al menos 39 personas originarias de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Colombia y Ecuador, quienes deseaban llegar al territorio estadounidense."El apoyo no funciona a través de las organizaciones civiles"Más tarde, López Obrador hizo énfasis en que el dinero destinado de EEUU a Centroamérica no es comparable con lo que invierte en el conflicto entre Rusia y Ucrania."¿Qué tiene qué ver lo que ha entregado el Gobierno de Estados Unidos a Centroamérica con los 30, 35.000 millones destinados a la compra de armas para Ucrania? No es la primera vez que lo estoy diciendo. Se los digo a ellos; se los acabo de decir hace una semana", subrayó.Además, dijo que Washington, en ocasiones anteriores, ha señalado que solo dará dinero para apoyar a migrantes si es a través de organizaciones civiles."Se los dije a los legisladores [estadounidenses] que vinieron, que eso no le sirve a la gente; se queda en esos aparatos. El Gobierno de EEUU tiene arraigado que, para atender a la gente en el asunto migratorio, tiene que ser con organizaciones. Sostengo que la mayoría solo administran el problema y algunos trafican con la necesidad de la gente. Son aparatos burocráticos y muy conservadores. Fue lo que se creó en el periodo neoliberal, para desviar la atención y que los corruptos siguieran saqueando a los pueblos", expuso.

