https://sputniknews.lat/20230331/cientificos-rusos-desarrollan-una-metodologia-para-crear-dispositivos-con-nanoelementos-1137553066.html

Científicos rusos desarrollan una metodología para crear dispositivos con nanoelementos

Científicos rusos desarrollan una metodología para crear dispositivos con nanoelementos

El nuevo modelo matemático que han desarrollado ayudará a diseñar y crear dispositivos con nanoelementos en las industrias espacial y aeronáutica, informó a... 31.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-31T12:23+0000

2023-03-31T12:23+0000

2023-03-31T12:23+0000

rusia

ciencia

nanotecnología

tomsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1f/1137554243_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_3a687db68f8b2e5f3e4cce8799dc21bf.jpg

También se indica que se trata de un método iterativo rentable y correcto para calcular el estado de tensión-deformación de las nanoplacas. Según los científicos, el nuevo modelo matemático desarrollado de nanoplacas no lineales y los métodos eficientes para el análisis de ecuaciones en derivadas parciales tienen una amplia relevancia científica y práctica en el diseño y creación de elementos sensibles de sistemas nanoelectromecánicos, ya que describen con mayor precisión las condiciones reales de funcionamiento de los dispositivos.Los autores del método explicaron que la corrección del método está garantizada por los teoremas de convergencia del método de parámetros variables de elasticidad y el método de iteraciones variacionales."Las estructuras espaciales de paredes delgadas se utilizan en muchas áreas de la ingeniería aeroespacial, la instrumentación en la creación de dispositivos con nanoelementos en forma de placas, que a menudo están sometidos a cargas estáticas significativas que conducen a deformaciones plásticas ... Prácticamente, no se han obtenido soluciones para la flexión elástico-plástica de placas que tengan en cuenta los nanoefectos", subrayó la universidadConcluyó que no se ha utilizado el método de iteraciones variacionales, el método extendido de Kantorovich, y el presente estudio es el primer intento en este sentido.

https://sputniknews.lat/20230318/cientificos-rusos-encuentran-una-forma-de-crear-un-nuevo-tipo-de-electronica-1136973039.html

tomsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, nanotecnología, tomsk