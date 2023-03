https://sputniknews.lat/20230331/detienen-a-cinco-imputados-por-incendio-en-el-que-murieron-39-migrantes-en-mexico-1137548065.html

Detienen a cinco imputados por incendio en el que murieron 39 migrantes en México

Detienen a cinco imputados por incendio en el que murieron 39 migrantes en México

Cinco personas, entre ellas funcionarios públicos, han sido arrestados y acusados de homicidio doloso por la muerte de 39 migrantes de Centro y Sudamérica en... 31.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-31T02:42+0000

2023-03-31T02:42+0000

2023-03-31T02:42+0000

américa latina

méxico

rosa icela rodríguez

ciudad juárez

eeuu

nicaragua

sociedad

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1c/1137451498_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8a338892de377824119cad63891e329b.jpg

"Se concedieron seis órdenes de aprehensión", dijo en conferencia de prensa la fiscal especial en derechos humanos, Sara Irene Herrerías, de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana, quien detalló que la orden de aprehensión contra la persona migrante que fue señalada como la iniciadora del incendio no se ha podido cumplimentar. Los detenidos fueron tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y dos policías de seguridad privada. Las autoridades federales indicaron que detectaron irregularidades en la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que trabajaba en la estación migratoria del INM, por lo que abrieron un proceso administrativo para revocar su permiso e imponer una multa económica contra la empresa de seguridad privada. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Rosa Icela Rodríguez, reveló también la nacionalidad de algunas de las víctimas mortales: 18 personas guatemaltecas, una colombiana y siete venezolanas. En tanto, hay cinco personas heridas de origen salvadoreño, 10 guatemaltecas, ocho hondureñas y cinco venezolanas, quienes permanecen hospitalizadas, excepto una que ya fue dada de alta.La fiscalía solicitó documentación sobre el funcionamiento de las estaciones migratorias donde son recluidas las personas extranjeras en situación legal irregular, desde donde eventualmente son deportadas a sus países de origen. La funcionaria federal dijo que la compañía privada Camsa está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024.Otro hallazgo es que la empresa "no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales no reportó altas o bajas de personal".Finalmente, la funcionaria dijo que las autoridades van a proteger los derechos humanos de las víctimas y recalcó que no habrá impunidad en este caso.

https://sputniknews.lat/20230330/familiar-de-migrante-guatemalteco-fallecido-en-mexico-santiago-viajo-en-busca-del-sueno-americano-1137523404.html

https://sputniknews.lat/20230329/los-que-se-murieron-no-fueron-animales-migrante-venezolano-que-huyo-de-la-tragedia-en-mexico-1137490004.html

https://sputniknews.lat/20230329/amlo-no-hay-proposito-de-proteger-a-nadie-en-el-caso-del-incendio-en-el-campamento-de-migrantes-1137474235.html

https://sputniknews.lat/20230329/departamento-de-estado-de-eeuu-culpa-a-migrantes-de-la-tragedia-en-mexico-se-pusieron-en-riesgo-1137456268.html

méxico

ciudad juárez

eeuu

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, rosa icela rodríguez, ciudad juárez, eeuu, nicaragua, sociedad, migración