"El futuro del Mercosur es muy incierto"

Tras la conmemoración del 24 y 26 de marzo, días en los que se recuerdan el último golpe de Estado en Argentina y la creación del Mercosur respectivamente, el vínculo entre la integración regional y el fortalecimiento de la democracia es cada vez más insoslayable en los procesos políticos de los países de la región.A su vez, tras el intento de magnicidio contra la principal lideresa del país hace unos meses, "este es un aniversario con sabor amargo, ya que hay un pacto de no violencia que se ha roto, lo cual nos involucra e interpela como sociedad", indicó la investigadora argentina. En este marco, "si bien no es menor lo que ha alcanzado nuestra región en términos de democracia formal, necesitamos democracias más sustantivas: reales, con igualdad y en paz", aseveró Vázquez.El binomio Argentina-Brasil es claveEn este sentido, "la relación entre Argentina y Brasil siempre ha sido clave, tanto para la integración como para la desintegración", aseveró. Con el retorno de Lula, "tenemos un horizonte más auspicioso, pero tenemos que ser cautos porque en la República Argentina tenemos un Gobierno que está terminando, por lo que no tenemos suficiente tiempo para consolidar la integración", expresó. Si bien el retorno de Argentina a la Unasur ha sido tardío, "en el Mercosur hay un proceso de acercamiento importante", concluyó.Parlasur: ¿Cuáles son los asuntos más importantes que se están discutiendo actualmente?El Mercosur necesita una discusión sobre "el rol del Parlasur para profundizar la integración regional", dijo a Sputnik el parlamentario del Parlasur, Humberto Costa.En la nueva sesión del Parlasur "fue muy buena reunión en la que se decidieron cosas importantes para la región, particularmente en el área de Derechos Humanos y la promoción de los derechos de las mujeres", indicó.Con respecto a la coyuntura política, se destacan las discusiones en torno al tratamiento de la situación del exparlamentario Pepín Rodríguez Simón, actualmente prófugo de la justicia argentina. Al respecto, "este parlamentario vino al Uruguay donde reclamó una situación de asilo político, pero la Suprema Corte de Uruguay ha dicho que no se puede quedar en el país en esa condición", indicó. Por lo tanto, "estamos ante una situación de quiebra de decoro parlamentario", concluyó el parlamentario Costa.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre el concepto de poder en las Relaciones Internacionales.Música uruguayaEn el cierre del programa de M24 nos contactamos con músico Bruno Carro, con quien dialogamos sobre su nuevo disco "Gato de apartamento", con el cual da inicio a su proyecto como solista.

