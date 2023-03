https://sputniknews.lat/20230331/el-torneo-de-wimbledon-aceptara-a-tenistas-rusos-y-bielorrusos-en-estatus-neutral-1137570970.html

El torneo de Wimbledon aceptará a tenistas rusos y bielorrusos en estatus neutral

El torneo de Wimbledon aceptará a tenistas rusos y bielorrusos en estatus neutral

MOSCÚ (Sputnik) — El All England Lawn Tennis Club (AELTC, por sus siglas en inglés) anunció que admitirá la participación de los tenistas rusos y bielorrusos... 31.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-31T14:13+0000

2023-03-31T14:13+0000

2023-03-31T14:13+0000

internacional

⚽ deportes

sociedad

bielorrusia

wimbledon

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/1f/1137570461_0:1227:2049:2379_1920x0_80_0_0_07a7bb28078f6d823ff295984d7c2c7b.jpg

Durante Wimbledon, los tenistas de Rusia y Bielorrusia tendrán prohibido expresar su apoyo a la operación militar especial rusa en Ucrania. Además, los organizadores no permitirán la presencia de los jugadores que reciben financiamiento estatal, incluido el patrocinio de empresas administradas o controladas por las autoridades. "Fue una decisión increíblemente difícil, que no se tomó a la ligera o sin mucha consideración por aquellos que se verían afectados. Agradecemos el apoyo del Gobierno, ya que nosotros y nuestros colegas interesados en el tenis hemos resuelto este complejo tema y acordado las condiciones que consideramos factibles", afirmó el presidente del club, Ian Hewitt. El 20 de abril, el club londinense de tenis All England Lawn Tennis y Croquet Club —AELTC, por sus siglas en inglés— decidió prohibir a los tenistas de Rusia y Bielorrusia participar en la edición 2022 de Wimbledon en medio de la operación militar rusa en Ucrania. La Asociación de tenis sobre césped (Lawn Tennis Association; LTA) tomó una decisión similar.La Asociación de Tenis Femenino (WTA) y la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) criticaron esta decisión, mientras la primera raqueta del mundo, el serbio Novak Djokovic, lo catalogó como "locura".Según la decisión de la WTA y la ATP, los tenistas rusos y bielorrusos pueden participar en las competiciones solo bajo un estatus neutral.Desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania —el 24 de febrero pasado— numerosas organizaciones deportivas acordaron prohibir la participación de los atletas rusos y bielorrusos en sus eventos.

https://sputniknews.lat/20220711/la-bomba-nuclear-que-tiro-wimbledon-sobre-el-tenis-del-reino-unido-con-la-prohibicion-de-los-rusos-1128054761.html

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, sociedad, bielorrusia, wimbledon, rusia