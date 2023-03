https://sputniknews.lat/20230331/la-migracion-y-el-trafico-de-drogas-y-armas-deterioran-la-relacion-de-mexico-con-eeuu-1137589834.html

La migración y el tráfico de drogas y armas deterioran la relación de México con EEUU

"El accidente en el centro de detención en Ciudad Juárez es claramente un asunto criminal que se está investigando y me gustaría ver una respuesta contundente en el caso mexicano" dijo a la agencia Sputnik la investigadora Leticia Calderón Chelius, especialista en migración y seguridad bilateral en el Instituto Mora, recinto de investigaciones históricas de la Ciudad de México. La politóloga, doctorada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), considera que se ha extendido una crítica muy fuerte a la política migratoria de México, pero sobre todo al trato que las autoridades deben ofrecer a las personas migrantes. Tema electoralLa coordinadora del Grupo contra la Xenofobia de la Red Integra y directiva del patronato de la asociación civil Sin Fronteras considera que el tema se politiza hacia las próximas elecciones presidenciales en México y EEUU, en julio y noviembre de 2024, respectivamente. Por los meses que se avecinan, la agenda internacional estará dominada por una disputa por la narrativa del combate al crimen organizado, que México y EEUU inscriben en el denominado Entendimiento Bicentenario, firmado en 2021 y evaluado a finales de 2022. "Estamos tocando un punto en el cual México está centrado en la discusión de temas en los cuales siempre dominó la narrativa construida por EEUU", comenta Calderón Chelius. Washington califica y evalúa a los países mediante un informe anual elaborado por el Departamento de Estado, que encabeza el encargado de la diplomacia, Antony Blinken, y cuyos señalamientos este año han sido rechazados por México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EEUU (NIDA, por sus siglas en inglés), tan solo en 2021 fallecieron alrededor de 106.000 personas por el consumo de drogas en el país angloparlante; de este total, casi 71.000 fueron por fentanilo, una sustancia cuyo trasiego ha causado roces entre el Gobierno de México y los estadounidenses, quienes acusan a México de la producción y el trasiego de tal narcótico. La relación se enturbió más cuando senadores del opositor Partido Republicano propusieron designar como terroristas a las mafias narcotraficantes mexicanas para que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan combatirlas, además de que los parlamentarios esgrimen que hasta la tercera parte del territorio mexicano está bajo control de organizaciones criminales. Nueva narrativa mexicana México, ante el tema del fentanilo, dijo que "es un daño que se concentra en la sociedad estadounidense, por responsabilidad de actores de ese país", reseña la autora. Esa polémica sobre el combate al narcotráfico data de décadas anteriores, pero la postura manifiesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en voz alta es un cambio importante. "México tiene una legitimidad que antes no ha tenido ese mismo discurso: la defensa discursiva en la narración gubernamental cambia las reglas del juego regional", opina la analista.López Obrador ha llegado incluso a plantear la prohibición del uso clínico del fentanilo en cirugías y atención del dolor de pacientes en fase terminal, como el cáncer, para reemplazarlo por la creación de un nuevo medicamento que todavía no existe y deberían de buscar los científicos. Existen otros temas de discordia: el combate al masivo tráfico ilegal de cientos de miles de armas; el incumplimiento de los acuerdos comerciales, consultas sobre presuntas violaciones a las multimillonarias inversiones en energías verdes (eólica y solar) y agroindustria, además de los acuerdos sobre el agua en las ciudades fronterizas. Así se redefine la compleja agenda histórica de dos países que comparten casi 3.200 kilómetros de fronteras terrestres, sin contar los límites marítimos, y son los más grandes socios comerciales del continente. La integración de México a Norteamérica lo convirtió en potencia exportadora: en 2022 vendió al exterior mercancías por casi 580.000 millones de dólares, más que toda América Latina y el Caribe juntos: el 82% fue dirigido a la economía estadounidense, sobre todo manufacturas. Y sus importaciones totales sumaron poco más de 600.000 millones de dólares el año pasado, un aumento de 20%, también procedentes de EEUU en su inmensa mayoría.

