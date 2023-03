https://sputniknews.lat/20230331/la-ue-necesitaria-la-aprobacion-de-rusia-para-enviar-fuerzas-de-paz-a-ucrania-1137561656.html

La UE necesitaría la aprobación de Rusia para enviar fuerzas de paz a Ucrania

La UE necesitaría la aprobación de Rusia para enviar fuerzas de paz a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La Unión Europea (UE) no tiene derecho a enviar una fuerza de paz a Ucrania sin el consentimiento de Rusia, ya que en este caso podrían... 31.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-31T13:12+0000

2023-03-31T13:12+0000

2023-03-31T13:12+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

unión europea

🌍 europa

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/03/1e/1110598055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6aed2ae9b3d0bd0b026546ce0ea15d8.jpg

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, constató en una entrevista con la estación de radio Kossuth que los líderes europeos se acercan a un punto en que se vería como algo normal y legítimo plantearse el envío de un contingente de paz o tropas similares a Ucrania, algo considerado como una línea roja hasta ahora. El experto opina que Moscú no dará luz verde al envío de estas tropas, "porque en este caso no se puede aceptar su consentimiento al envío de tropas al territorio de otro beligerante". Kapustin admitió que Rusia podría aprobarlo una vez finalizado el conflicto, pero ahora, "cuando Ucrania se niega a cumplir las exigencias de Rusia, no puede haber ninguna fuerza de paz". Poco antes, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó de extremadamente peligrosa la mera posibilidad de un debate en la Unión Europea sobre el despliegue de una fuerza de paz internacional en Ucrania. Rusia continúa desde el 24 de febrero del año pasado una operación militar especial en Ucrania. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino. Numerosos países, entre ellos EEUU, condenaron la actuación de Rusia en Ucrania, a la que apoyan con el suministro de armas y municiones, ayuda financiera y humanitaria.

https://sputniknews.lat/20230331/posible-despliegue-de-militares-de-la-ue-en-ucrania-cuales-serian-las-consecuencias-1137559399.html

ucrania

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, unión europea, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis