La situación tiene de fondo la concesión a Kiev de 15.600 millones de dólares en los próximos cuatro años como parte de un programa de emergencia. Se trata del séptimo mayor préstamo en los 79 años de historia de la organización.Aunque esta sea una "suma enorme para el fondo", la edición apuntó que no es ni mucho menos suficiente para Ucrania que "necesitará 39.500 millones de dólares más de lo que espera recibir de impuestos y ayudas" para seguir con el conflicto actual.Además, debido al gran número de préstamos contraídos, Kiev debe pagar recargos que están diseñados para "disuadir a los países de pedir al fondo más de lo que necesitan". "Para cuando Ucrania reciba todo el paquete, los recargos habrán aumentado probablemente otros tres puntos porcentuales en su factura de intereses. En total, el Gobierno ucraniano podría obtener un tipo del 7,5-8%", indicó The Economist.Aparte de ello, se destacó que todos los préstamos del FMI van acompañados de recetas económicas que deberían ayudar formalmente al país prestatario a reembolsar su deuda. Sin embargo, según el periódico, las reformas más sustanciales de la organización suelen girar en torno a la contención del gasto, que no es una opción mientras Ucrania esté en el conflicto."Hasta ahora, el FMI declaró que planea recomendar reformas fiscales, pero no especificó los detalles. Dada su reputación de mano dura, cualquier paso en falso en Ucrania podría resultar desastroso", advirtió.En teoría, los riesgos para la economía ucraniana deberían tenerse en cuenta en las pruebas de resistencia del Fondo, pero su análisis prospectivo se desequilibra fácilmente. "Predecir el futuro de cualquier economía en colapso no es fácil", concluyó The Economist.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

