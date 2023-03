https://sputniknews.lat/20230331/que-trump-sea-el-primer-expresidente-de-eeuu-en-ser-acusado-es-un-golpe-a-la-democracia-del-pais--1137581964.html

"Que Trump sea el primer expresidente de EEUU en ser acusado es un golpe a la democracia del país"

"Que Trump sea el primer expresidente de EEUU en ser acusado es un golpe a la democracia del país"

Las acusaciones por parte del Gran Jurado de Manhattan, Nueva York, contra el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) son un golpe al sistema... 31.03.2023, Sputnik Mundo

El 30 de marzo, este Gran Jurado votó para acusar a Trump por supuestos pagos para silenciar a la exactriz porno Stormy Daniels, señalada por haber sido presuntamente amante del republicano. De acuerdo con la investigación, se hizo un pago de 130.000 dólares a la artista del cine para adultos a través del exabogado de Trump, Michael Cohen, durante la campaña presidencial de 2016, que derivó en la llegada del magnate a la Casa Blanca.El magnate, que ya anunció que apelará la acusación, deberá presentarse el 4 de abril ante las autoridades para iniciar el procedimiento. Consecuencias para las próximas eleccionesSumado a ello, la experta mexicana considera que esto es un arma de doble filo para el político, quien busca la candidatura presidencial por el Partido Republicano con el fin de contender en los comicios de 2024 contra los demócratas que, posiblemente, serán abanderados por Joe Biden."Es un [traspié] a la idea de Trump a lanzarse a la presidencia, aunque esto, per se, no lo inhabilita como candidato, pero sí creo que lo podría debilitar a la sombra, por ejemplo, del gobernador de Florida, Ron DeSantis, en la contienda interna de su propio partido", apunta. "Esto dependerá de cómo se desarrolle el juicio y de qué tanto se polarice la sociedad estadounidense, porque estos llamados a manifestarse, e incluso, a dar dinero (...), si este apoyo es muy fuerte, es demostración de poder político, de votantes, lo posicionaría en el partido. Si, por el contrario, vemos que hay una ruptura dentro de los mismos republicanos, De Santis lo sustituiría en la carrera presidencial. Es una gran herramienta para atacarlo por parte de los demócratas porque, en su momento, una situación similar ocurrió con [Bill] Clinton, le costó la reelección", ahonda Cárdenas.El otro ámbito que estaría en juego es su popularidad, ya que podría aumentar debido al apoyo de sus simpatizantes."No descartaría que sí haya movilizaciones sociales en las calles. Sabemos que sus seguidores son violentos y le son obedientes al expresidente Trump. No creo que acabe en un tema como el asalto al Capitolio porque las autoridades lo están contemplando, incluso por parte de Biden no han dicho nada. Sin embargo, algunos demócratas han llamado a la calma a los seguidores y también a los detractores del exmandatario", indica.Lo que sigue para la historia de EEUUCárdenas reflexiona sobre lo que podría ocurrir con los presidentes próximos de EEUU tras el caso de Trump."Si no llega a nada, difícilmente dejará un aprendizaje. Históricamente ya ha habido políticos importantes acusados de diversas irregularidades, por ejemplo, [Richard] Nixon, que al final fue indultado cuando lo sucedió Gerald Ford. Sí hay casos donde habían sido inculpados de algo y han salido victoriosos, y es por eso que cuando no ha habido castigo se repiten en la historia estas conductas inapropiadas", subraya."Hoy por hoy, creo, Trump va a ser un ejemplo de cómo, más allá del poder, existe una persecución y las instancias para evitar el mal comportamiento y poco ético de los servidores públicos. El gran daño que se le podría hacer a Trump, más allá incluso de todo este juicio, sería que no llegue a la candidatura, que sea desde su partido increpado y juzgado", explica.

