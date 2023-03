https://sputniknews.lat/20230331/rusia-expulsa-a-un-diplomatico-estonio-como-medida-de-respuesta-1137554067.html

Rusia expulsa a un diplomático estonio como medida de respuesta

Rusia expulsa a un diplomático estonio como medida de respuesta

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia expulsa a un diplomático de la Embajada de Estonia en Moscú en respuesta a la medida similar de Tallin, comunicó el Ministerio de... 31.03.2023, Sputnik Mundo

2023-03-31T09:56+0000

2023-03-31T09:56+0000

2023-03-31T09:57+0000

internacional

rusia

estonia

🌍 europa

diplomáticos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/17/1134935082_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_ac4e2bd42839656e98a9c5431cd5e44e.jpg

La nota indica que este viernes a la Cancillería fue convocada la encargada de negocios interina estonia en Rusia, Jana Vanamolder, a la cual se le expresó "una fuerte protesta por declaración de 'persona non grata' a un empleado de la misión diplomática rusa en Tallin el pasado 24 de marzo que no tuvo ningún motivo". Moscú, continuó el organismo, tomará otras medidas de represalia para responder a "las persistentes actividades de provocación de las autoridades estonias contra Rusia"."La responsabilidad por el colapso total de las relaciones bilaterales está en la conciencia de quienes toman tales decisiones en Tallin", enfatizó.El 24 de marzo el Ministerio de Asuntos Exteriores estonio convocó al encargado de negocios interino de la Embajada rusa y le presentó una nota diplomática declarando persona non grata a un empleado del personal diplomático. Este diplomático tuvo que abandonar el país antes del 29 de marzo.El pasado 11 de enero, el Ministerio de Exteriores de la nación báltica exigió al embajador ruso en Tallin, Vladímir Lipáev, reducir la plantilla de su legación de 21 diplomáticos y 23 miembros del personal auxiliar a ocho y 15, respectivamente, desde el 1 de febrero.Al formular esta demanda, el canciller estonio, Urmas Reinsalu, afirmó que es preciso restablecer la paridad puesto que Tallin, tras el estallido del conflicto en Ucrania, redujo su relación con Moscú al mínimo absoluto.En respuesta, la Cancillería rusa rebajó su relación diplomática con Estonia al rango de encargado de negocios interino, al expulsar al embajador de este país en Moscú, Margus Laidre.Estonia, a su vez, respondió con las mismas medidas respecto al embajador ruso Vladímir Lipaev. Este 31 de marzo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, relevó a Lipaev de sus funciones como embajador de Rusia en Estonia.

https://sputniknews.lat/20230309/rusia-impone-sanciones-a-representantes-de-lituania-letonia-y-estonia-1136654607.html

estonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, estonia, 🌍 europa, diplomáticos