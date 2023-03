Starlink de Elon Musk comienza a operar en Ecuador y busca expandirse en América Latina

https://sputniknews.lat/20230331/starlink-de-elon-musk-comienza-a-operar-en-ecuador-y-busca-expandirse-en-america-latina-1137586257.html

Starlink, la empresa de internet satelital del empresario estadounidense Elon Musk, comenzará a ofrecer sus servicios en Ecuador en abril y prevé incrementar su presencia en América Latina en los próximos meses. El servicio estará disponible en todo el territorio ecuatoriano, incluidas las zonas más remotas y las Islas Galápagos.Luego de introducirse en la nación sudamericana, la compañía de Musk busca expandir sus servicios a Perú, Colombia y Panamá durante el primer trimestre del 2023, y en los meses siguientes insertarse en el mercado de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay. Para 2024, en tanto, apuesta a establecerse en Argentina y Bolivia.El servicio de Starlink, que cuenta con 3.558 satélites de comunicación en la órbita terrestre, además de que baja y facilita el retorno de la señal de manera casi instantánea —con alta velocidad y baja latencia—, estará disponible para los ecuatorianos ya desde el sábado 1 de abril.De acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones ecuatoriano, la compañía cumple con todos los requisitos formales para iniciar su actividad en el país. Además, Quito espera que la empresa aumente con el tiempo la capacidad de cobertura en el territorio.El servicio ofrecido por la compañía de Musk tendrá en América Latina un costo promedio de 99 dólares al mes, a lo que se suma el costo de la instalación. Si bien es una conexión más cara que las de cable, la empresa destaca que presenta ventajas ante esas ofertas, como no requerir una conexión física, por lo que puede alcanzar zonas más remotas.La navegación ofrecida por Starlink es más rápida que las de ADSL, pero más lenta que las que se hacen a través de fibra óptica, un tipo de conexión que ha crecido ampliamente en los últimos años en América Latina, pero todavía no se ha generalizado.Por este motivo, la oferta de la empresa de Musk aparece como una posibilidad para algunos gobiernos de la región, que ven la herramienta como una forma de alcanzar cobertura total en países con geografías desafiantes, comunes en Latinoamérica.Mientras que Perú otorgó una concesión a la empresa de Musk en mayo de 2022 por un periodo de 20 años, Colombia dio permisos a la compañía en agosto para comenzar a operar. Panamá y el propio Ecuador anunciaron a finales de ese mismo año que la empresa comenzaría a brindar sus servicios a la brevedad.De acuerdo a la compañía estadounidense, el servicio ya está disponible en México, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana y Haití.Las problemáticasLa novedosa tecnología, sin embargo, no está exenta de críticas. Desde el ámbito académico, astrónomos de todo el mundo han advertido los problemas ligados al despliegue de satélites en el espacio.Las razones están relacionadas con la dificultad de realizar exploraciones astronómicas ante la presencia de tanta cantidad de estos dispositivos. Particularmente la reflectividad de los satélites podría limitar descubrimientos científicos en el espacio, mientras que la escasa distancia que tienen los objetos de la Tierra, que se sitúan en la órbita terrestre baja, podrían agravar el problema.Un estudio realizado por la Sociedad Española de Astronomía (SEA) señaló en 2020 que "no cabe duda de que los trazos lineales que estos satélites dejan sobre las imágenes de larga exposición perjudican las observaciones profesionales de campo amplio".Además, advierten de los riesgos del crecimiento exponencial de la basura espacial. Según los últimos datos, se estima que más de 22.000 objetos artificiales de tamaño considerable orbitan alrededor de la Tierra. Del total, solo alrededor de 2.300 se encuentran en funcionamiento.Si bien en el espacio hay diversas constelaciones artificiales, como las de los sistemas de posicionamiento global, sus satélites no alcanzan el centenar. Starlink por su parte, apuesta por construir constelaciones de satélites a gran escala: la compañía de Musk prevé poner en órbita al menos 12.000. La empresa ha asegurado que los objetos serán retirados cuando culmine su vida útil, pero los investigadores consideran poco probable que eso suceda.Ante esto, los investigadores proponen una solución de "carácter paliativo" para los estudios astronómicos, que involucra "técnicas de evitación", en las que se busca tener conocimiento exacto sobre las posiciones de los satélites para que no interfiera con la observación a través del telescopio, y "técnicas de atenuación", que sean aplicadas por las empresas propietarias de los satélites, con el objetivo de reducir el brillo de los objetos en órbita.El estudio concluyó que el impacto de las constelaciones de Starlink sobre la astronomía profesional no es nulo y consideró preocupante el aumento de la basura espacial.

