Un embajador niega que el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia viole el TNP

ONU (Sputnik) — El despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia es una respuesta a los riesgos que enfrenta Minsk y no supone una violación del... 31.03.2023, Sputnik Mundo

El diplomático aseguró que "la cooperación de Bielorrusia con Rusia en el ámbito de fortalecimiento de la capacidad de defensa y la seguridad nacional se lleva a cabo estrictamente de acuerdo con las normas del derecho internacional". El representante bielorruso destacó que "las medidas se aplican en acuerdo estricto con las disposiciones del TNP. El control de las armas nucleares, así como de las tecnologías, sigue en manos de la parte rusa", agregó el diplomático. Ribakov recordó que en 1993, Bielorrusia tomó una decisión a favor de renunciar a las armas nucleares, y se adhirió al TNP, convirtiéndose en el primer Estado en el espacio postsoviético en renunciar voluntariamente a la posibilidad de poseer armas nucleares, sin condiciones previas ni reservas. En diciembre de 1994, Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido firmaron un memorando sobre garantías de seguridad en relación con la adhesión de Bielorrusia al TNP "y se comprometieron a garantizar la integridad territorial y la soberanía de Bielorrusia, así como a renunciar a cualquier medida de coacción política y económica". "Durante mucho tiempo, Bielorrusia estuvo sometida a una presión política, económica, financiera e informativa sin precedentes, lo que constituye una violación directa de las disposiciones del memorándum de Budapest. EEUU, el Reino Unido, sus aliados de la OTAN, así como los Estados de la UE [Unión Europea] impusieron sanciones y vetos comerciales, bancarios y de otro tipo al Gobierno, personas jurídicas y físicas bielorrusas", denunció. Como señaló el diplomático, estas restricciones representan una injerencia directa y flagrante en los asuntos internos de un Estado independiente. Además, destacó, la OTAN está aumentando el potencial militar en el territorio de los Estados vecinos de Bielorrusia. "Bielorrusia tomó de una manera coherente y transparente medidas de respuesta forzosas para desarrollar su propio potencial de defensa. Estas acciones representan exclusivamente una respuesta, y están dirigidas a fortalecer nuestra propia seguridad", agregó. El pasado 25 de marzo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que Moscú y Minsk acordaron el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, sin violar los compromisos internacionales. El líder ruso aclaró que no se trata de un traspaso de armas nucleares a Bielorrusia, sino del emplazamiento, e indicó, en alusión a la práctica de compartición nuclear en el marco de la OTAN, que EEUU lo había estado haciendo en varios países durante décadas. Según el mandatario, la construcción de un almacén de armas nucleares tácticas en Bielorrusia finalizará el 1 de julio. De acuerdo con el diplomático, esa cooperación entre Moscú y Minsk "no es una innovación en la cooperación militar de una potencia no nuclear y una nuclear, que se lleva a cabo en el marco del TNP".

