Dictan primera sentencia por muerte en set de filmación de la película 'Rust' en EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El primer asistente de dirección, David Halls se convirtió en la primera persona sentenciada por la muerte de la directora de fotografía... 01.04.2023, Sputnik Mundo

Halls, de 63 años, que fue el coordinador de seguridad durante el rodaje, admitió plenamente su culpa el viernes durante la audiencia en el Tribunal de Santa Fe, en el estado estadounidense de Nuevo México. Se precisa que fue David Halls, el que entregó el arma al actor Alec Baldwin, afirmando que no estaba cargada con munición real. De este modo, Halls fue condenado a seis meses de libertad condicional sin supervisión. Baldwin, que se declara no culpable, y la especialista en armas de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, fueron acusados ​​de homicidio involuntario. Las audiencias en sus casos comenzarán en mayo. Halyna Hutchins murió en octubre de 2021 cuando un arma en manos de Baldwin se disparó durante el ensayo de una escena de la película de vaqueros, un incidente en que también resultó herido el director Joel Souza. Una investigación policial determinó que el arma tenía balas reales. El actor ha reiterado que se trató de un accidente y que los supervisores de armas le aseguraron que las balas no eran verdaderas. Según la ley de Nuevo México, el homicidio involuntario es un delito grave que conlleva una pena de hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5.000 dólares.

