https://sputniknews.lat/20230401/la-crisis-del-transporte-publico-pone-en-aprietos-al-gobierno-de-paraguay-1137597129.html

La crisis del transporte público pone en aprietos al Gobierno de Paraguay

La crisis del transporte público pone en aprietos al Gobierno de Paraguay

Durante la última semana de marzo, los usuarios del transporte público de la capital de Paraguay, Asunción, han denunciado la merma de autobuses en horas pico... 01.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-01T03:30+0000

2023-04-01T03:30+0000

2023-04-01T03:30+0000

américa latina

paraguay

transporte público

asunción

efraín alegre

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/01/1137601621_0:111:1440:921_1920x0_80_0_0_189869766b0d88ba070b98df6f775625.jpg

Las paradas de autobuses repletas de gente esperando el arribo de un recorrido público que los acerque a sus destinos es la postal recurrente de las últimas jornadas en el Área Metropolitana de Asunción.Los usuarios denuncian una "regulada", es decir, una regulación unilateral de la frecuencia de autobuses por parte de las empresas privadas para ejercer presión sobre el precio de los boletos. La supuesta "regulada" se traduce en una reducción de la flota de transporte, que se evidencia en horas pico con paradas y autobuses repletos de personas.El viceministro de Transportes, Víctor Sánchez, anunció que para "mitigar la sobredemanda" se reforzará el servicio de transporte con 60 buses del Gobierno en horas punta de la mañana y la tarde.El funcionario afirmó que la institución monitorea la cantidad de autobuses en circulación en la capital paraguaya. Señaló que normalmente operan alrededor de 1.200 unidades en el Área Metropolitana en horario diurno y 200 en horario nocturno, informó el medio local ABC.El viceministro evitó referirse a que la situación se deba a una "regulada" por parte de los empresarios del transporte. No obstante, anunció un aumento en el valor de las multas por incumplimiento de servicio, que pasará de 1,7 millones de guaraníes diarios a 5 millones (de 238 a 700 dólares).Sánchez advirtió que las empresas que no paguen las multas no podrán cobrar el subsidio de 33 millones de dólares anuales que el Gobierno destina para que no suba el precio de los boletos.El viceministro de Economía, Roberto Mernes, subrayó, en tanto, que "no existe ningún retraso en los pagos del subsidio a las empresas de transporte por parte del Gobierno".Como medidas para mejorar la experiencia en el transporte público para los usuarios, el viceministro Sánchez adelantó el diseño de "horarios diferenciados y la implementación de carriles de uso exclusivo en troncales", en una ciudad que no cuenta con tranvía o metro.Respuesta opositoraEfraín Alegre, candidato presidencial opositor por la Concertación Nacional por un Nuevo Paraguay, declaró a través de redes sociales que "el subsidio a la mafia del transporte sale de las familias paraguayas, pero a cambio reciben buses chatarras y reguladas".Por su parte, la senadora Esperanza Martínez, perteneciente al opositor Frente Guasú (izquierda), y el arquitecto Ricardo Meyer interpusieron un recurso ante la Fiscalía General del Estado, exigiendo una investigación por la escasez de autobuses que ha provocado el colapso del transporte público en la última semana.Martinez destacó ante medios locales que "la movilidad es un derecho básico" y que, ante el hartazgo generalizado de la población asunceña, es deber de las autoridades esclarecer cómo se agudizó la crisis de forma repentina.

https://sputniknews.lat/20230331/la-sorpresiva-visita-a-paraguay-del-numero-dos-de-la-cia-conocido-como-el-guru-de-las-sanciones-1137541086.html

paraguay

asunción

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

paraguay, transporte público, asunción, efraín alegre, sociedad