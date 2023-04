https://sputniknews.lat/20230401/peru-gobierno-de-boluarte-cada-vez-mas-aislado-a-nivel-internacional-1137604749.html

Perú: Gobierno de Boluarte cada vez más aislado a nivel internacional

Perú: Gobierno de Boluarte cada vez más aislado a nivel internacional

Tras el pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU al Gobierno de Boluarte a que cese la violencia contra la protesta ciudadana, el integrante de la Red... 01.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-01T05:12+0000

2023-04-01T05:12+0000

2023-04-01T05:12+0000

gps internacional

perú

sociedad

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

derechos humanos

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/01/1137604913_0:0:499:281_1920x0_80_0_0_47ab290b11277917779ac070a67fb137.jpg

Perú: Gobierno de Boluarte cada vez más aislado a nivel internacional Perú: Gobierno de Boluarte cada vez más aislado a nivel internacional

Recientemente hubo un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU que reprueba el Gobierno de Boluarte. Ello es parte de las observaciones finales de la evaluación de Perú, en el cumplimiento del Pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos. En este marco, "el comité expresa su preocupación por el incumplimiento de 16 puntos del pacto y ha criticado al Gobierno, pidiendo un cese al uso excesivo de los Estados de emergencia y que modifique su legislación antiterrorista", sostuvo.Sobre esto último, "ha pedido a Boluarte que no utilice el delito de terrorismo para estigmatizar a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta", expresó. Asimismo, "se le pide al Gobierno que garantice el juicio al expresidente Castillo y que capacite a los agentes del orden a que no incurran en perfiles étnicos raciales a la hora de realizar una represión y que esta no sea desproporcionada", expresó Fuentes. En este sentido, "la observación es de orden político", subrayó.Boluarte presionada por un escenario internacional adverso.Asistimos a una situación complicada para el Estado peruano, "porque dentro de su último decenio no ha tenido una reputación tan negativa a nivel internacional y en materia de Derechos Humanos", indicó. No es que no se hayan violado los Derechos Humanos en instancias anteriores, "pero no se ha hecho una denuncia como si ha pasado en la actualidad", expresó. En este sentido, "nos damos cuenta que dentro del escenario internacional hay una influencia puede impactar muy favorablemente", concluyó.¿Cómo impacta la quiebra del Banco de Silicon Valley?La caída de este banco preocupa al sistema financiero internacional, pero sobre todo a EEUU. Sobre este tema dialogamos en Sputnik con la investigadora Verónica Sforzin.Con respecto a la trascendencia de este hecho, "hay que diferenciar algo que es clave, ya que este sistema es sólo para las start-up, no aquellas como Microsoft y Amazon, que están mucho más entrelazadas con el Departamento de Estado de EEUU, y con financiamiento que viene directo del Estado", explicó. A estas empresas "la caída de este banco no las está afectando para nada", explicó la investigadora. Sin embargo, "si hay una crisis que implica que haya poco dinero circulante en la economía norteamericana", dijo.Ello hace que "estas empresas tengan problemas para mantenerse, ya que lo que provoca la suba de las tasas de interés son despidos masivos y un achicamiento para no perder las altas tasas de ganancia", expresó. Este problema "va a afectar a este sistema de pequeñas empresas, que están muy condicionadas", indicó. Por tanto, "estamos viendo un efecto cascada que se provoca a partir del banco de Silicon Valey, pero hay que ver quienes quiebran y quienes serán los compradores de estos bancos", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre el concepto de poder en las Relaciones Internacionales.Música rioplatense.En el cierre del programa de M24 nos contactamos con músico Santiago Cossarini Nahual, quien es un músico argentino que ha tenido un fuerte vínculo con Montevideo y con quien dialogamos sobre sus proyectos musicales.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, sociedad, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, derechos humanos, pedro castillo, аудио