Trump acusado: ¿golpe de los demócratas a las elecciones de 2024?

Donald Trump acusado por un gran jurado de Manhattan. Es la noticia que ilustró las portadas de los periódicos, las cabeceras de los noticieros y programas en... 01.04.2023, Sputnik Mundo

Trump acusado: ¿golpe de los demócratas a las elecciones de 2024? Trump acusado: ¿golpe de los demócratas a las elecciones de 2024?

¿'Lawfare' desatado por los demócratas ante su propia debacle?¿Se trata con esta acusación contra Trump de asestar un golpe por anticipado a las elecciones presidenciales de EEUU en 2024, y por lo cual, un golpe a la democracia desde dentro en el país norteamericano? Muy sintomático que esto suceda en la misma semana en que el país norteamericano organizó su más que dudosa 'Cumbre de por la democracia'. Dime de lo que presumes, y te diré de lo que careces, dice el viejo refrán. EEUU es una democracia, dijo nunca nadie.Esto, sin contar con el tema del ordenador portátil del Hunter Biden, el hijo del presidente de EEUU, repleto de fotos comprometedoras, con información sobre su presunto tráfico de influencias y presiones al más alto nivel, negocios turbios en Ucrania y mostrando una presunta vida muy lejos de ser intachable. Claro, parece que ningún tribunal, o ningún jurado de EEUU tiene interés en el caso del hijo del inquilino de la Casa Blanca, que, dicho sea de paso, el propio presidente habría sido partícipe de negocios turbios en Ucrania en su época de vicepresidente en la Administración Obama.Un caso, el de Hunter Biden, que viene desde hace unos años, pero la justicia estadounidense no se pronuncia al respecto. Cada tanto tiran un globo sonda para ver cómo reacciona la opinión pública, pero inmediatamente el tema vuelve a su lugar: metido en un cajón bajo llave, donde nadie lo vea. Y el caso por el que acusan a Trump, viene desde hace muchos años también. Y hay muchos indicios para preguntarse, por qué justo ahora, este jueves, el gran jurado de Manhattan votó a favor de acusar formalmente al expresidente de EEUU Donald Trump.Porque la imputación sigue a una investigación lanzada por el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, quien se centró en un arreglo de un presunto pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels a través del entonces abogado de Trump, Michael Cohen, para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial, durante la campaña presidencial de 2016. Entonces, si esto data de 2016, ¿por qué no se hizo nada antes?¿Por qué justo ahora?Se hace ahora, justo en el momento en que el Gobierno de Biden no puede ir peor, ni en lo interno, con el desastre económico que enfrenta, sumado a las explosiones de varios trenes que descarrilaron a causa del mal estado de las vías férreas, ni en lo externo, cuando se sabe que ha sido el mentor y dio la orden de ejecutar las explosiones de los gasoductos Nord Stream. Esto, sin mencionar el fracaso de sus sanciones contra Rusia, que no pudieron aplastar la economía del gigante euroasiático, tal como pretendían. O las ayudas de decenas de miles de millones de dólares a Ucrania, en una guerra que los estadounidenses ya casi no apoyan, y se preguntan qué pasa con su dinero.También ocurre esto en momentos en que Trump hace declaraciones que seguramente molestan a la Casa Blanca, como, por ejemplo, cuando este lunes 28 de marzo dijo en una entrevista al canal Fox News que el conflicto entre Rusia y Ucrania debe "parar ya", al tiempo que reiteró que él es capaz de poner fin a las hostilidades en el plazo de "24 horas".O sus declaraciones del pasado sábado, cuando dijo que, durante la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a su par ruso, Vladímir Putin en Moscú, ambos líderes discutieron "el orden mundial para los próximos 100 años", hecho calificado por el exmandatario como "una de las cosas más tristes que se puede imaginar". Día en que también declaró que su país se convirtió en "una república bananera", destacando los "abusos de poder" que se observan en todos los niveles del Gobierno estadounidense. Incluso este mismo jueves 30 de marzo, en que arremetió contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien calificó Rusia como "una gasolinera con un montón de armas nucleares" y al presidente del país, Vladímir Putin, de "un gasolinero autoritario".Al respecto, el analista internacional Enrique Refoyo hace una exposición sobre lo que está pasando en EEUU. "Todo empieza desde luego por lo que se viene para 2024 que es esa campaña electoral por la presidencia de los EEUU. Y claro, el principal candidato de los republicanos es precisamente el expresidente Donald Trump, que perdió, o 'le perdieron' las elecciones de 2020 y ahora viene pisando fuerte especialmente con todo el contexto que tenemos de un EEUU hundido en sus problemas de accidentes ferroviarios, tráfico y consumo de drogas. […] La cuestión es que los demócratas, y todos, saben que Donald Trump es el candidato de todo el Partido Republicano", concluye Enrique Refoyo.

