Moscú acusa a EEUU de intentar bloquear la segunda Cumbre entre Rusia y África

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió que Washington y sus aliados pretenden perturbar la segunda Cumbre entre Rusia y África... 03.04.2023, Sputnik Mundo

El alto funcionario del Kremlin afirmó que "Estados Unidos y sus vasallos" están haciendo todo lo posible para intentar aislar a su país del resto de la comunidad internacional. "En particular, intentan perturbar la segunda cumbre Rusia-África, prevista para finales de julio en San Petersburgo, para disuadir a nuestros amigos africanos de participar en ella", declaró Lavrov al periódico ruso Argumenty i Fakty.Según Lavrov, la mayoría de los países africanos no desean "sacrificar sus intereses fundamentales en favor de Washington".En enero pasado, Moscú aseguró que Estados Unidos y los países de la Unión Europea (UE) quieren restablecer la dependencia colonial del continente africano. "En África, lo sabemos, aparecen regularmente delegaciones estadounidenses, británicas y de otros países europeos que, con una persistencia exigen a los países africanos que no cooperen con Rusia, que no vayan en contra de una disciplina general, por la cual, Occidente, entiende la restauración de la dependencia colonial, en general, pero ya en una nueva forma", dijo Lavrov ante la prensa al término de su visita a Eritrea.De acuerdo con información del Ministerio de Exteriores ruso, los temas principales que se abordarán durante la segunda Cumbre entre Rusia y África son la transferencia de tecnologías, la seguridad energética y la seguridad alimentaria.

