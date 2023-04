https://sputniknews.lat/20230403/no-hay-libertad-de-expresion-un-eurodiputado-comenta-una-polemica-declaracion-de-borrell--1137655992.html

"No hay libertad de expresión": un eurodiputado comenta una polémica declaración de Borrell

No hay libertad de expresión en Europa, escribió en Twitter el eurodiputado irlandés Mick Wallace. Con esas palabras comentó un tuit en el que el jefe de la... 03.04.2023, Sputnik Mundo

"El alto representante de la UE, Josep Borrell, afirma: 'Los periodistas deben ser libres para llevar a cabo sus actividades y tienen derecho a ser protegidos'. Entonces, ¿va a pedir Borrell la liberación del periodista Julian Assange, preso en una cárcel británica por denunciar crímenes de guerra de Estados Unidos y la OTAN?", cuestionó Mick Wallace en Twitter.El 30 de marzo, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) anunció la detención en Ekaterimburgo de un corresponsal de la oficina de The Wall Street Journal en Moscú. El periodista es sospechoso de espionaje. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Evan Gershkovich había sido sorprendido in fraganti.El Tribunal de Distrito de Lefórtovo de Moscú dictaminó que el reportero sea puesto en prisión preventiva durante dos meses. Rusia concedió acceso consular al reportero. Por su parte, The Wall Street Journal niega las acusaciones de espionaje.El pasado 17 de junio, la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aprobó la extradición de Assange a EEUU, donde afronta 175 años de cárcel. Assange apeló la decisión.EEUU reclama la extradición de Assange para juzgarlo por 17 presuntos delitos por violación de la ley de Espionaje de 1917, y uno de intromisión informática.Las imputaciones se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares de Irak y Afganistán, sobre la base naval de EEUU en Guantánamo (Cuba) e informes diplomáticos que desvelan supuestos crímenes de guerra y otros abusos de oficiales y autoridades estadounidenses.

🌍 europa, julian assange, josep borrell, parlamento europeo, libertad de expresión