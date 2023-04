https://sputniknews.lat/20230403/vamos-a-recuperar-nuestras-islas-alberto-fernandez-recuerda-la-guerra-de-las-malvinas-1137650736.html

"Vamos a recuperar nuestras islas": Alberto Fernández recuerda la Guerra de las Malvinas

El presidente argentino, Alberto Fernández, advirtió que su Gobierno seguirá luchando por la vía pacífica para recuperar la soberanía de Argentina sobre las... 03.04.2023, Sputnik Mundo

En un encendido discurso con motivo del 41 aniversario de la Guerra de las Malvinas, Fernández aseguró estar convencido de que Argentina tiene derecho sobre ese archipiélago, ocupado por los británicos desde hace dos siglos."Se cumplen 200 años de usurpación inglesa sobre nuestro territorio", afirmó el mandatario."Eso nos obliga a ponernos más firmes que nunca, a redoblar esfuerzos ante organismos internacionales para reclamar por la soberanía que es nuestra; esas dos islas nos son dos hermanitas perdidas, es territorio argentino sobre el que tenemos derecho, y sobre lo que nunca vamos a dejar de debatir y reclamar en cada foro internacional: el derecho a que no desintegren la integridad territorial argentina", añadió.El mandatario dijo que las Malvinas son un tema central para Argentina y recordó cómo durante años se trató de invisibilizar a los combatientes que lucharon en la guerra contra Reino Unido bajo la premisa de que esa actitud podría traer mayor tranquilidad social.Sin embargo, comentó Fernández, se cometió una gran injusticia tanto con los combatientes que regresaron como con los que no volvieron y sus familias.En su discurso recordó cómo en una reunión del G7, el entonces primer ministro británico Boris Johnson se le acercó para hablarle de todos los negocios que podían hacer el Reino Unido y Argentina con el litio, el gas, el hidrógeno verde, pero Fernández le contestó que primero había que hablar de las Malvinas. "Él me contestó 'eso un tema terminado'; no, no es un tema terminado, esas tierras ustedes las están usurpando y ahí tienen una colonia y en el siglo XXI no aceptamos más lógicas colonialistas, así que si quiere hablar conmigo de Argentina, empecemos a hablar de cómo nos regresan las Malvinas", dijo el presidente.Aseguró también que en su Administración se empezó a desmontar un pacto entre Buenos Aires y Londres conocido como el pacto Foradori–Duncan, mediante el cual se permitía al Reino Unidos llevar a cabo vuelos a tierra continental desde las islas ocupadas, así como explotar toda el área marítima circundante a las Malvinas."El acuerdo no existe más y los ingleses no tienen derecho ni a volar al continente cuando quieran ni a explotar las aguas argentinas como se les dé la gana", afirmó Fernández. "Porque nosotros estamos convencidos del derecho que tiene argentina sobre esas islas".

