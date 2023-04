https://sputniknews.lat/20230404/ex-ministra-de-seguridad-de-argentina-es-repudiable-desescalar-un-conflicto-con-camaras-de-tv-1137735411.html

Ex ministra de Seguridad de Argentina: "Es repudiable desescalar un conflicto con cámaras de TV"

La inseguridad en Argentina es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos junto con la economía. El asesinato de un chofer de colectivo a sangre fría reavivó la indignación.

Daniel Barrientos, de 55 años, fue asesinado mientras conducía un colectivo de la línea 620 en La Matanza, en la localidad de Virrey del Pino el lunes 3 a la madrugada.Esto generó la indignación de sus compañeros que se plasmó en la golpiza al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuando fue a la autopista General Paz en el límite de la capital argentina a reunirse con los choferes.Sabina Frederic, titular de la Agencia Cascos Blancos de la Cancillería argentina y exministra de Seguridad de este Gobierno, habló con Cara o Ceca y criticó a Sergio Berni: "Es repudiable el método reiterado del ministro de llegar al lugar del conflicto solo con cámaras de televisión para desescalar el conflicto. Eso no funcionó, sino que escaló el conflicto".Consultada por las consecuencias políticas del hecho en pleno año electoral y de si esto puede fortalecer las posiciones de mano dura, Frederic contestó:"Me preocupa que no haya alternativas. Que no haya debates mostrando los resultados de las gestiones. Me preocupan las narrativas que están desvinculadas de las prácticas y que no hay un debate serio en temas de seguridad en un contexto de empobrecimiento de la población".Donald Trump frente a la justicia de Nueva YorkEl expresidente Donald Trump, se presentó ante la corte de Manhattan para enfrentar 34 cargos, de los que negó su culpabilidad. Trump, primer expresidente en ser procesado, debió comparecer ante la justicia por un pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels, una actriz porno que dijo haber tenido sexo con él y que él habria intentado silenciar con dinero. El pago fue justo antes de las elecciones de 2016 y fue realizado por su abogado, Michael Cohen, a quien luego Trump le recompensó ese dinero. El problema es que Cohen testificó contra Trump.Hablamos con Mauricio Zabalza en Cara o Ceca, periodista argentino que estuvo presente en el juzgado."El pago se habría hecho con fondos de campaña, lo cual es ilegal", señaló.Sobre el impacto de esta causa en las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, dijo que “no tendrá ninguna implicancia”, pero sí otras causas: “los cargos más importantes en su contra son los del asalto al parlamento [el 6 de enero de 2022] porque la insurrección te deja afuera de todo cargo público”.

