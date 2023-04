https://sputniknews.lat/20230404/fin-a-politicas-injerencistas-de-eeuu-en-el-mundo-1137722448.html

¿Fin a políticas injerencistas de EEUU en el mundo?

04.04.2023

Países emergentes denuncian políticas exteriores de EEUUEl ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este lunes en una entrevista con el periódico ruso Argumenty i Facty, que a diferencia de los países occidentales, Moscú nunca pretende impartir lecciones a sus socios extranjeros acerca de cómo vivir.En este sentido, el veterano periodista y presidente del Partido Socialista de Zambia, Fred M'membe, arremetió duramente contra las persistentes actitudes coloniales hacia África por parte de los políticos estadounidenses, a quienes tachó de "asesinos". Sus declaraciones tuvieron lugar en medio de la visita a la región de la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris.En tanto, el canciller de la India, Subramanyam Jaishankar, afirmó durante una reunión con parlamentarios celebrada el domingo en la ciudad de Bangalore, que Occidente está convencido de que tiene un derecho "otorgado por Dios" a comentar los asuntos internos de otros países, según publicó el periódico The Times of India.Borrell, "el catalán más influyente"Este pasado fin de semana el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, recibió un doble regalo de parte del Partido de los Socialistas de Cataluña [PSC], que le entregó el Premio anual a los Valores Europeos y lo definió como "el catalán más influyente del mundo".Tal vez estos "caramelos" le sirvan un poco de consuelo tras la decisión tomada el pasado 12 de marzo por Pobla de Segur, un municipio y localidad española de Lérida, Cataluña, donde nació el político, de cambiar el nombre del "Paseo Josep Borrell i Fontelles" por "Paseo 1 de octubre" a raíz de sus polémicas declaraciones sobre el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2023.Bolsonaro en desgracia, Lula en ascensoTras su retorno a Brasil después de tres meses en EEUU, Jair Bolsonaro se encuentra jaqueado por la justicia brasileña. El juez Benedito Gonçalves concluyó la etapa de investigación en una causa que acusa a Bolsonaro de abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación para favorecerse en el proceso electoral del año pasado. Por esto, Bolsonaro podría ser declarado inelegible.Raphael Machado Silva, abogado y analista brasileño, presidente de la asociación Nova Resistencia, explica que "Bolsonaro no posee tanta hegemonía o tanta unanimidad entre la derecha o entre los conservadores. Pero, por otro lado, no hay alguna figura o personaje desde el mismo campo que haya conseguido aparecer como un rival".Caracas califica como "sin fundamento" las acusaciones de la CPI contra VenezuelaEl Gobierno venezolano rechazó y señaló como "sin fundamento" los señalamientos de la investigación que lleva como nombre 'Venezuela I' que realizó el fiscal de la Corte Penal Internacional [CPI], Karim Ahmad Khan KC, donde habla de supuestas violaciones a los derechos humanos en el país latinoamericano. En 'Venezuela I' se abordan casos de supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública durante las protestas de 2017, en base a las denuncias presentadas por Gobiernos de derecha del "Grupo de Lima" que está inactivo.El politólogo venezolano Walter Ortiz, señala que "más allá de todo esto, sabemos bien, hay toda una línea de trabajo ya manifiesta por parte del Fiscal de la CPI para ahondar en el proceso de posicionamiento de Venezuela como un Estado violador de los DDHH, con el claro objetivo de favorecer cualquier tipo de maniobra injerencista en contra de Venezuela".La FIFA despoja a Perú de la sede para el celebrar el mundial de fútbol sub 17Este lunes el máximo órgano rector del fútbol mundial retiró a Perú la organización del Mundial Sub-17 debido a que el país no está listo para recibir el torneo. Aún se desconoce qué país será sede del torneo que albergará la participación de 24 equipos y que debe disputarse entre el 10 de noviembre y 2 de diciembre.Al respecto, el argentino Fabián Andrés Ruiz, entrenador de la Real Federación Española de Fútbol, quien ha dirigido a las selecciones de Sevilla y Andalucía en España, señala que "lamentablemente se mezcla todo, lo deportivo con lo político y los intereses. No hay que olvidar que FIFA es un ente privado, y lamentablemente se está golpeando a un evento deportivo que es super especial".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

