Polonia compra a Rusia casi el doble de gas licuado de petróleo que el resto de los países de la UE

Polonia compra a Rusia casi el doble de gas licuado de petróleo que el resto de los países de la UE

Polonia sigue siendo el mayor importador de la Unión Europea (UE) de gas licuado de petróleo (GLP) ruso. Incluso ahora, en medio de las restricciones contra... 04.04.2023

En el 2022, Polonia compró GLP procedente de Rusia por un valor de 710,3 millones de euros, mientras el resto de la UE adquirió 417 millones de euros, indican los datos recopilados por el medio. Los autores del artículo señalaron que el gas licuado de petróleo, a diferencia del gas natural, no está sometido a sanciones.Entre todos los combustibles, el propano-butano, que forma parte de GLP, ocupa el séptimo lugar entre los más populares en Polonia. Aproximadamente 3 millones de automovilistas lo utilizan. En estos momentos, el país está debatiendo el suministro de GLP procedente de Rusia mediante entregas desde otros destinos. Sin embargo, desde el punto de vista logístico, se trata de un proceso costoso.El 7 de febrero, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró en una conferencia sobre el apoyo a Ucrania que Europa era extremadamente dependiente del combustible ruso. Añadió que Europa, "como un adicto", vuelve a por más y acepta cualquier precio de combustible.Polonia abandonará el gas como combustible de transición en favor del carbónMientras tanto, la nueva política energética de Polonia prevé abandonar el gas en favor del carbón, que el país utilizará como combustible de transición en su camino hacia una transformación ecológica, anunció la ministra de Clima y Medio Ambiente, Anna Moskwa, responsable de los asuntos energéticos.De acuerdo con la alta funcionaria, el documento incluye inversiones en el desarrollo de centrales eléctricas de gas, pero a menor escala de lo previsto anteriormente. Agregó que el coste de la compra de créditos de CO2 seguirá siendo un problema, pero "si aumentamos las energías renovables y mantenemos cierta capacidad de carbón en el sistema, estos costes serán reducidos al tiempo que se mantiene la seguridad energética".Varios países europeos intentan de abandonar el gas como combustible de transición en favor del carbón; no obstante, no todos los ciudadanos apoyan la iniciativa. Así, en Alemania la intención de las autoridades de incrementar la explotación del carbón ya fue motivo de masivas protestas en el pueblo alemán de Lutzerath, que tuvieron que ser reprimidas violentamente por la Policía. Las autoridades buscan demoler el pueblo para poder ampliar la cantera de carbón de Garzweiler.Durante los últimos meses, los países europeos han vivido una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, que se dispararon debido a las sanciones impuestas contra la adquisición de hidrocarburos desde Rusia.

