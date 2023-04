https://sputniknews.lat/20230404/quien-ganara-las-elecciones-en-paraguay-hay-una-sensacion-de-que-el-juego-no-esta-definido-1137691636.html

¿Quién ganará las elecciones en Paraguay? "Hay una sensación de que el juego no está definido"

¿Quién ganará las elecciones en Paraguay? "Hay una sensación de que el juego no está definido"

A semanas de las comicios presidenciales crece la expectativa en torno a las posibilidades de que se rompa la hegemonía del Partido Colorado

El 30 de abril, el electorado paraguayo definirá al próximo presidente de la República. Aunque hay 13 candidaturas oficiales, la contienda parece que dirimirá entre el aspirante de la oficialista Asociación Nacional Republicana, más conocida como el Partido Colorado, Santiago Peña, y el candidato de la opositora Concertación por un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre.En Paraguay "lo normal es que gane el Partido Colorado. Lo anormal es que gane una fuerza opositora", ya sea en elecciones de Gobiernos nacionales o subnacionales, explicó a Sputnik el politólogo paraguayo Milciades Benítez.El Partido Colorado tiene una "maquinaria electoral muy bien aceitada", que funciona en cuanto a su estructura y militancia, afirmó el analista político. Por ello, "es correcto decir que el favorito en una elección, y aún en esta, es siempre el Partido Colorado".De acuerdo con la última encuesta desarrollada por AtlasIntel, existe una leve ventaja de Efraín Alegre, con un 38,2% sobre el 36,1% del exministro de Economía Santiago Peña. Mientras que otras encuestas, como la de la consultora Multitarget, dan al candidato oficialista como amplio favorito.Benítez advirtió que si bien Santiago Peña sigue "apareciendo arriba" en el promedio de las encuestas de opinión realizadas, "hay una sensación de que el juego no está definido".Los números indican que será una de las elecciones más reñidas desde 2008, ocasión en que Fernando Lugo fue electo presidente —hasta su destitución tras un juicio político en 2012— y logró romper la hegemonía del Partido Colorado, que había gobernado ininterrumpidamente desde 1948, pasando por la dictadura del afiliado al coloradismo Alfredo Stroessner (1958-1989).Alternancia en el poder y democracia consolidadaA principios de marzo de este año, el presidente Mario Abdo Benítez afirmó que Paraguay goza de una "democracia consolidada" y que la alternancia en el poder "debe ser una moneda corriente".Desde el retorno a la democracia en 1989, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) "ha sido una institución que se ha comportado de forma ejemplar en cada una de las elecciones que tuvimos en el pasado, con resultados muy justos", afirmó.Cuando ganó Fernando Lugo ganó las elecciones de 2008, "la transición de poder fue muy ordenada y no hubo ningún tipo de dudas, ni de atrasos, ni de protestas sobre el resultado electoral. El TSJE es una institución que genera confianza en los partidos que compiten en las elecciones", destacó.El balotaje como herramienta democráticaEl sistema electoral paraguayo no cuenta con balotaje o segunda vuelta para dirimir entre los dos candidatos con más votos. El 30 de abril resultará vencedor quien obtenga la mayoría simple.Para Benítez, la ausencia de balotaje "evidentemente incide, porque el Partido Colorado es la primera minoría, como decimos acá en Paraguay".Sin embargo, en la oposición, "la dispersión de votos es una constante en cada una de las elecciones generales y en esta elección no es la excepción", consideró el analista."Hay al menos dos candidatos que conjuntamente miden un poco más del 10%, entonces eso puede llegar a ser determinante de vuelta para que gane el Partido Colorado", concluyó.

