Quieren "acorralar" a Rusia: ¿qué significa el ingreso de Finlandia a la OTAN?

Quieren "acorralar" a Rusia: ¿qué significa el ingreso de Finlandia a la OTAN?

Finlandia ingresará este 4 de abril a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), anunció el secretario general del bloque militar, Jens... 04.04.2023, Sputnik Mundo

"Esta será una semana histórica. Mañana izaremos la bandera de Finlandia en la sede de Bruselas y se convertirá en miembro de la Alianza", declaró Stoltenberg este 3 de abril al anunciar la decisión que en repetidas ocasiones ha sido calificada como errónea por parte de Rusia.En entrevista con Sputnik, la académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México indicó que con su nueva adhesión, la OTAN busca acorralar a Rusia. Trujillo aseveró que desde Occidente se ha replicado el discurso de las supuestas intenciones rusas de confrontarse con países de la región europea, lo que, dijo, es "alarmista". "No creo que Rusia tenga intenciones de esto", aseveró. Previo a la decisión de la OTAN de dar el visto bueno a la incursión de Finlandia, expertas advirtieron a Sputnik que la decisión podía acarrear una respuesta dura por parte de Moscú.En tanto, Isela Valdéz, académica de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, plantel de la UNAM, señaló que con la entrada de Finlandia a la OTAN, la alianza militar tendría acceso libre al espacio aéreo del país nórdico, lo que no caería bien a Rusia.El 2 de abril, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aprobó la decisión del Parlamento del país de ratificar la candidatura de Finlandia para unirse a la OTAN. Turquía fue el último país del bloque en aprobar la solicitud debido a sus reservas por el apoyo de Finlandia al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), proscrito en el país otomano por terrorista.Desde Finlandia, el presidente del país, Sauli Niinisto, agradeció a cada Estado miembro de la OTAN por "la confianza y el apoyo".Finlandia y Suecia entregaron el 18 de mayo del año pasado las solicitudes de ingreso en la OTAN al secretario general de esa alianza. Los dos países nórdicos firmaron el 5 de julio de 2022 los protocolos de incorporación al bloque bélico, que debían ser ratificados por los 30 países miembros y el cual recientemente fue aprobada por Turquía y Hungría, los dos países que estaban en duda. Desde Moscú han dicho en varias ocasiones que la Alianza tiene como objetivo la confrontación. Como señalaron desde el Kremlin, una mayor expansión del bloque no traerá mayor seguridad a Europa. Además, calificaron como una amenaza para su seguridad el eventual ingreso de Finlandia en la OTAN. Desde la Cancillería rusa advirtieron que Moscú se verá obligada a tomar medidas militares y de otra índole para eliminar las amenazas que supone la adhesión de Finlandia al bloque militar.

