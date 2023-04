https://sputniknews.lat/20230404/una-bomba-nuclear-de-eeuu-en-los-paises-bajos-podria-estar-danada-1137680891.html

Una bomba nuclear de EEUU en los Países Bajos podría estar dañada

La Federación de Científicos Estadounidenses (FAS, por sus siglas en inglés) informó sobre el posible daño de una de las bombas nucleares almacenadas en una... 04.04.2023, Sputnik Mundo

En un comunicado, señaló que descubrió una fotografía donde cuatro soldados estadounidenses, dos de ellos de la Unidad de Eliminación de Artefactos Explosivos, están revisando una bomba B61. Esta imagen supuestamente data de 2022."El documento no identifica dónde se tomó la foto ni cuándo, pero parece ser desde el interior de un Refugio de Aviones de Protección (PAS, pos sus siglas en inglés) en la Base Aérea Volkel en los Países Bajos. Debe enfatizarse desde el principio que no hay confirmación oficial de que la imagen fue tomada en la Base Aérea Volkel, que la forma doblada del B61 refleja un arma real, o que el daño fue el resultado de un accidente (frente a una simulación de entrenamiento)", precisó la FAS.No obstante, la Federación expuso que, en caso de comprobarse que es un accidente, sería el primer caso conocido en Europa en la era actual que involucre este tipo de armamento."No es un secreto que la Fuerza Aérea de Estados Unidos despliega armas nucleares en Europa, pero es un secreto dónde se despliegan. La Base Aérea Volkel ha almacenado B61 durante décadas […]. Es una de las seis bases aéreas en Europa donde la Fuerza Aérea de Estados Unidos actualmente despliega un total estimado de 100 bombas nucleares B6", indicó en el documento el director del proyecto de información nuclear de la FAS y autor del informe, Hans Kristensen.Las bombas B61 son seguras, de acuerdo con lo declarado por Eric Schlosser, autor de Command and Control: Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety, al diario británico The Guardian."Es tan segura como puede ser un arma nuclear completamente ensamblada. Tiene buenos mecanismos de seguridad y explosivos insensibles que no detonarán si se exponen al fuego, choques, balas, etcétera", afirmó.Una posible respuestaLa fotografía analizada por la FAS apareció por primera vez en 2022, durante una sesión informativa estudiantil del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos, mismo que explicó en un comunicado a The Guardian que "no existe información adicional disponible para esa foto".La imagen "parece mostrar una forma de bomba nuclear B61 dañada atada a un carro de cuatro ruedas. La parte trasera de la bomba se curva significativamente hacia la izquierda y falta una de las cuatro aletas caudales. También hay cinta rosa que cubre posibles daños en la parte posterior de la cola. La imagen [...] describía la misión del Grupo de Respuesta a Accidentes (ARG, por sus siglas en inglés) de proporcionar 'apoyo mundial al Departamento de Defensa para resolver incidentes y accidentes que involucren armas nucleares o componentes bajo custodia del [organismo] en el momento del evento'", comentó Kristensen.Ante ello, el director del proyecto de información nuclear de la FAS expuso que, a pesar de no existir datos exactos del origen de la imagen, hay algunas pistas de dónde pudo ocurrir."Otras fotos tomadas dentro de los refugios protectores de aeronaves (PAS) en la Base Aérea Volkel muestran características que parecen coincidir con las que se ven en la foto del accidente. Una de esas es de abril de 2022 (el mismo mes en que se publicó la sesión informativa de Los Álamos), cuando la princesa holandesa Catalina Amalia de Orange visitó la Base Aérea Volkel; muestra un vuelo en uno de los F-16. El comandante de la Fuerza Aérea Holandesa destacó la visita en un tuit que incluye varias fotos, incluida una desde el interior de un hangar de aviones", agregó el experto.Kristensen precisó que, al analizar las características físicas del lugar, como los techos, se puede determinar que esto ocurrió en la Base Aérea Volkel."A diferencia de los hangares de aviones en otras bases nucleares en Europa, los holandeses tienen techos formados por tres superficies planas: los dos lados y la parte superior. Las superficies incluyen lámparas únicas y se unen a las paredes laterales con tuberías y rejillas únicas", declaró.

