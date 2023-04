https://sputniknews.lat/20230404/united-world-wrestling-permite-a-los-rusos-participar-en-competiciones-internacionales-1137718292.html

United World Wrestling permite a los rusos participar en competiciones internacionales

United World Wrestling permite a los rusos participar en competiciones internacionales

MOSCÚ (Sputnik) — El comité ejecutivo del United World Wrestling (UWW) permitió a los atletas rusos y bielorrusos participar en las competiciones...

Además, los atletas de los equipos juveniles de Rusia y Bielorrusia no serán examinados para establecer si están vinculados a organizaciones militares, y la decisión sobre la participación de los deportistas de este grupo en competiciones entra en vigor inmediatamente. Briúsov también comunicó que el UWW planea proponer al COI reducir el número de los requisitos, con los que los atletas de Rusia y Bielorrusia necesitan cumplir para participar en torneos internacionales. A finales de marzo, el COI recomendó a las federaciones internacionales permitir que los atletas rusos y bielorrusos, que no apoyan la operación militar especial rusa y no están vinculados con el Ejército ni fuerzas de seguridad, participen en los eventos deportivos bajo bandera neutral.

