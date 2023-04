https://sputniknews.lat/20230405/acusacion-a-trump-un-trampolin-para-ser-reelecto-como-presidente-1137776461.html

Acusación a Trump: ¿un trampolín para ser reelecto como presidente?

Acusación a Trump: ¿un trampolín para ser reelecto como presidente?

Lo admitió el exasesor de Seguridad Nacional de EEUU John Bolton. ¿Qué hay detrás de la visita de Zelenski a Polonia? Élite peruana protege a los suyos...

Trump 'hace historia'Donald Trump y su equipo legal comparecieron este martes ante la Corte de Nueva York para responder a los cargos penales en su contra. Trump llegó al Tribunal Penal de Manhattan en medio de una fuerte presencia policial y grupos de manifestantes que se reunieron frente a la institución judicial para expresarle su apoyo. Tras declararse inocente de los 34 cargos que se le imputaron y ser dejado en libertad, dijo el exmandatario: "Nuestro país se está yendo al infierno. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en EEUU. El único delito que he cometido es defender sin miedo a nuestra nación".Esta semana, el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton dijo que "si Trump es absuelto o consigue que se desestime el caso, porque no es legalmente suficiente o lo que sea, eso será como combustible para cohetes, porque podrá decir: 'Les dije que me estaban molestando y, ahora, he sido reivindicado'".Zelenski en PoloniaEl presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó este miércoles una visita oficial a Polonia, la primera desde el comienzo del conflicto en su país, donde Rusia lleva a cabo una operación militar especial. Anteriormente, durante este período, el mandatario ucraniano en dos ocasiones estuvo en Varsovia, pero haciendo escala en sus viajes a otros destinos.Según la parte polaca, las negociaciones de Zelenski con el presidente anfitrión, Andrzej Duda, se centrarían en garantías de seguridad que Varsovia puede conceder a Kiev, así como la seguridad para Polonia y asuntos de cooperación bilateral. Sin embargo, según varios expertos, entre ellos el exministro de Defensa polaco Waldemar Skrzypczak, el objetivo principal de esta visita de Zelenski radica en la "búsqueda de potenciales socios políticos en el contexto de preparación para eventuales negociaciones con Rusia".La élite peruana protege a los suyosEl Congreso peruano decidió proteger al Gobierno de Boluarte por su accionar en la represión de las protestas. Primero se negó a tratar la moción de vacancia contra la presidente Boluarte y luego rechazó la moción de censura contra el ministro del Interior por el operativo contra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, el Congreso interpeló al ministro de Defensa, a quien algunos legisladores buscan destituir. Mientras tanto, Pedro Castillo pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la ONU durante una audiencia de apelación ante la Corte Suprema.Al comentar esta situación, Eduardo Gutarra, abogado peruano, doctorando en ciencias políticas, señala que "lo que resultó es que, claramente, se evidencia que el sector de derecha del Congreso de la República, que es mayoritario, ha blindado a quien considera su títere. No su representante, su títere".Bolivia juzgará al expresidente Carlos Mesa por golpe de Estado contra Evo MoralesEl ministro de Justicia, Iván Lima, lanzó una advertencia al expresidente boliviano Carlos Mesa, en el que le indicó que "falta muy poco" para que sea juzgado por difundir información falsa que originó la crisis de 2019, cuando se acusó al entonces presidente Evo Morales de modificar los resultados electorales a su favor, por lo que los sectores de oposición, entre los que estaba Mesa, usaron esta acusación para promover un golpe de Estado en el país, bajo el amparo de la Organización de Estados Americanos [OEA].El experto en temas diplomáticos Alejandro Zurita Céspedes, explica que "en este caso, Carlos Mesa tiene que responder ante la justicia por sus acusaciones. Y bueno, las implicaciones del expresidente de la Organización de Estados Americanos [Luis Almagro], también tendrán que verter un comentario mínimamente para poder ayudar al acusado, Carlos Mesa".Donna, la App mexicana que busca frenar la violencia contra las mujeres en LatinoaméricaLa tecnología busca ser un apoyo para las mujeres que temen por su seguridad, y en México ha nacido una aplicación de ayuda y auxilio para ellas, cuyo nombre es Donna. Poder reportar situaciones de emergencia, violencia de género o doméstica, casos de acoso u hostigamiento, son sólo algunas de las funciones con las que cuenta Donna.La mexicana Michelle Liliana Mejía García, licenciada en Comunicación y Periodismo, y reportera de Canal 6 en México, apunta que "la tecnología puede ser de gran ayuda para combatir la violencia contra las mujeres en nuestros países, Donna es una aplicación interesante, y este tipo de desarrollos pueden resultar de gran apoyo para nosotras".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

