AMLO: "No estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump"

AMLO: "No estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no está de acuerdo con el proceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos contra el... 05.04.2023, Sputnik Mundo

El político republicano está acusado, entre varios temas, por presuntamente falsificar registros comerciales de Nueva York para ocultar información perjudicial y actividades ilegales a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones de 2016.El mandatario mexicano recordó que en 2005 fue sometido a un proceso de desafuero cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cuando fue acusado por la Administración del entonces presidente mexicano Vicente Fox que responsabilizó al Gobierno capitalino de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado.Se trataba del predio El Encino, ubicado en la zona de Santa Fe y el cual fue expropiado en el 2000 por la entonces jefa de Gobierno interina del Distrito Federal, Rosario Robles, esto con la finalidad abrir una vialidad para dar continuidad a las avenidas Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández, la cual desembocaría al Hospital ABC.En su mensaje de este 5 de abril, el político mexicano refirió que no se debe descalificar de esa manera a ninguna persona en el mundo y recordó el caso del expresidente de Perú, Pedro Castillo. "Que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo. Miren lo que le hicieron a Pedro Castillo en el Perú. Lo que me hicieron a mí aquí, que me desaforaron para no ser candidato a la Presidencia", apuntó.¿De qué acusan a Trump?De acuerdo con el fiscal de Distrito de Nueva York que llevó a juicio al expresidente, Alvin Bragg, el exmandatario estadounidense y su equipo emplearon un esquema de atrapar y matar para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él con la finalidad de mejorar la perspectiva de la población hacia el republicano.Luego, detalló, hizo todo lo posible para ocultar esta conducta, lo que provocó docenas de entradas falsas en los registros comerciales para ocultar actividades delictivas, incluidos los intentos de violar las leyes electorales estatales y federales.Bragg indicó que Trump, con ayuda de Michael Cohen y por medio de la empresa Media Inc. (AMI), pagaron cientos de miles de dólares a personas que indicaron tener información negativa sobre el exinquilino de la Casa Blanca. Este esquema, dijo, viola las leyes electorales de Nueva York.

