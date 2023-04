https://sputniknews.lat/20230405/chile-debate-ley-de-gatillo-facil-preocupa-a-la-onu-e-incomoda-al-gobierno-1137738166.html

Chile debate ley de "gatillo fácil", preocupa a la ONU e incomoda al Gobierno

Chile debate ley de "gatillo fácil", preocupa a la ONU e incomoda al Gobierno

SANTIAGO (Sputnik) — El Congreso debate a paso rápido la tramitación de un proyecto de ley que entrega más atribuciones a Carabineros (policía militarizada)... 05.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-05T01:59+0000

2023-04-05T01:59+0000

2023-04-05T01:59+0000

américa latina

chile

cámara de diputados

onu

camila vallejo

américa del sur

gabriel boric

carabineros de chile

augusto pinochet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/05/1137738580_0:114:2240:1374_1920x0_80_0_0_181b2a67948d8126d1131855a75d9933.jpg

El texto establece una presunción legal de que los funcionarios policiales actúan en defensa propia cuando causan daño o provocan la muerte por el uso de armas de fuego, objetos o mediante artes marciales, en el caso de que esté en riesgo su integridad. La presunción opera si el carabinero se siente agredido por una persona o por un grupo de ellas, como puede ocurrir, por ejemplo, en una protesta. La derecha ha sido el sector que más se ha empeñado en impulsar el proyecto y sus líderes celebraron y hasta entonaron emocionados el himno de Carabineros en los salones del Congreso el pasado 29 de marzo, cuando este se aprobó en la Cámara de Diputados. Pero el apoyo no se circunscribe a este sector, sino que es transversal. La iniciativa obtuvo votos positivos de la Democracia Cristiana (centro), del Partido por la Democracia (centroizquierda), del Partido Radical (centroizquierda), del Partido Socialista (centroizquierda) y de varios parlamentarios independientes de izquierda. Aún quedan etapas pendientes del trámite legislativo, pero no sería sorpresa que el proyecto sea aprobado y promulgado en los próximos días, debido al rápido avance registrado. El Gobierno no ha tomado una postura directa contra el proyecto e incluso descartó usar el veto presidencial para detener su discusión, pero sí ha deslizado críticas y solicitado modificaciones. "No queremos gatillo fácil, porque después lo vamos a lamentar", dijo en entrevista con Canal 13 la ministra vocera, Camila Vallejo. Uno de los 155 diputados encargados de dirimir la disyuntiva, si es que el proyecto debe retornar a tercer trámite legislativo en la Cámara, será la abogada Mercedes Bulnes, cuya historia se vincula directamente con la defensa de los derechos humanos, lo que le costó, entre otras cosas, haber sido detenida y exiliada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La parlamentaria votó en contra del articulado sobre legítima defensa privilegiada la semana pasada. "No puede haber un eximente anticipado que obliga a la víctima a explicar por qué estaba en un determinado lugar y qué estaba haciendo. Eso va en contra de las normas generales del derecho", explicó la legisladora en conversación con Sputnik. Bulnes dijo que en este caso "se está poniendo la carreta delante de los bueyes, como se dice en el campo, o también, se está pintando la casa antes de revisar los cimientos. Crear una eximente de responsabilidad es muy peligroso para nuestro país y sin duda nos va a valer condenas internacionales si esto llega a ser ley". Por último, hizo un llamado al Ejecutivo, no a detener la norma, pues eso ya no pasó, sino a imponer modificaciones al documento. "Espero que el Gobierno haga uso del veto sustitutivo (rechazar el proyecto y devolverlo a la Cámara para que se modifique) y que la Cámara y el Senado reflexionen. No se puede legislar sobre la emoción y el rechazo que nos produce determinado hecho, como es la muerte de los dos policías a los que se ha dado el nombre la ley, cuyos fallecimientos no se habrían evitado con consagrar esta eximente", cerró.En contraLas palabras de Vallejo sobre gatillo fácil son las que tomaron los detractores de la medida para calificarla, creando un hashtag con ese mismo concepto para criticar la normativa en redes sociales y pedir su rechazo. Se han manifestado en contra organizaciones como Londres 38 (derechos humanos), Coordinadora 8M (feminista), Modatima (derechos medioambientales), Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (derechos humanos), Red de Mujeres Mapuche (indigenista), Movimiento de Acción Migrante (pro derechos migrantes), Comisión de Ética contra la Tortura (derechos humanos), Corporación Humanas (equidad de género) y muchas otras. Internacionalmente, levantaron las alertas Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La primera emitió informes donde advirtió sobre eventuales abusos que se podrían cometer bajo el alero de esta ley. "Se valida un uso desproporcionado de la fuerza, transgrediendo los principios de necesidad y proporcionalidad, y la jurisprudencia internacional, en el tema tanto de los Órganos de Tratado de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", dijo el director de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos. Por su parte, la ONU Derechos Humanos emitió un comunicado pidiendo a los legisladores modificar el apartado de la legítima defensa privilegiada, asegurando que esta "no se ajusta al derecho internacional en materia de derechos humanos". Además, un grupo de más de 80 abogados penalistas y criminólogos nacionales firmaron una carta advirtiendo que la ley podría afectar gravemente los derechos de las personas. La carta fue compartida por el presidente Gabriel Boric en su cuenta de Twitter.

https://sputniknews.lat/20230330/gabriel-boric-de-refundar-la-institucion-al-apoyo-irrestricto-a-carabineros-de-chile-1137496619.html

https://sputniknews.lat/20221109/gabriel-boric-afirma-que-respalda-el-uso-de-la-fuerza-por-parte-de-carabineros-1132284954.html

https://sputniknews.lat/20221020/boric-renuncia-a-reformar-carabineros-de-chile-presionado-por-la-derecha-mas-dura-dice-experto-1131699780.html

https://sputniknews.lat/20230403/un-95-de-los-chilenos-apoya-que-los-carabineros-usen-su-arma-frente-a-hechos-violentos-1137667631.html

chile

américa del sur

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Francisco Bravo Atias https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

chile, cámara de diputados, onu, camila vallejo, américa del sur, gabriel boric, carabineros de chile, augusto pinochet