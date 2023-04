https://sputniknews.lat/20230405/cuestion-de-confianza-cada-vez-mas-estados-buscan-alternativas-al-dolar-como-moneda-de-reserva-1137752099.html

"Cuestión de confianza": cada vez más Estados buscan alternativas al dólar como moneda de reserva

Actualmente, cada vez más países buscan alternativas al dólar como moneda de reserva, y una de las razones son las sanciones contra Rusia, escribe 'The... 05.04.2023, Sputnik Mundo

Según la publicación, países como China, Rusia, Brasil, la India, Indonesia, Argentina y Sudáfrica, junto con sus aliados, están buscando la manera de destronar al dólar estadounidense como principal moneda de reserva del mundo. Así, estos y otros Estados "se rebelan abiertamente" contra el "imperialismo financiero" estadounidense.Hoy en día, cuando EEUU se enfrenta a un periodo de alta inflación, las subvenciones ocultas (debido a la pérdida del valor del dólar) que pagan los tenedores extranjeros de billetes y valores estadounidenses se disparan. A muchos Estados extranjeros no les gusta esta situación, pero de momento poco pueden hacer al respecto, salvo algunos acuerdos comerciales bilaterales, destaca el medio.De hecho, ya se están haciendo pasos en el camino de búsqueda de las alternativas al dólar. Por ejemplo, Rusia acordó aceptar la moneda china como pago por el petróleo y otros productos básicos. Aunque, en opinión del autor del artículo, para otros países, incluida China, crear una moneda de reserva sería una tarea complicada.Sin embargo, ciertas acciones de Washington les están ayudando. "Utilizar el dinero de otros países como reserva es una cuestión de confianza. EEUU la está perdiendo. (...) Tiene que haber confianza en que el país que tiene la reserva no la confiscará por alguna disputa, como hizo EEUU con Rusia", resaltó el periódico, refiriéndose a la imposición de las sanciones contra el país euroasiático y la congelación de los activos de ciudadanos rusos.En este contexto, se detalló que se necesitan garantías de que las autoridades financieras del país donde se mantienen las reservas no inflarán su valor. Cuando la inflación estadounidense era baja, no hubo graves preocupaciones. Pero ahora que las "imprudentes políticas monetarias y económicas" de EEUU hacen que muchos se preocupen por la depreciación de la moneda, y "los que no tienen miedo probablemente no son plenamente conscientes de la complejidad de la situación".Desde el siglo XVIII y hasta 1914 la libra esterlina se convirtió en la principal moneda de reserva del mundo: una moneda extranjera en poder de los bancos centrales y otras autoridades financieras para garantizar las transacciones e inversiones internacionales y como medio de almacenar los ahorros. Sin embargo, tras las dos guerras mundiales, la economía estadounidense se fortalecía y la libra era cada vez más preferida al dólar.En 1944, se celebró una conferencia para planificar el orden económico después de la Segunda Guerra Mundial, y los 44 países presentes decidieron que Washington vinculara el valor del dólar al oro y los demás vincularán sus monedas a él, prácticamente convirtiéndolo en la moneda oficial de reserva. Durante los primeros 20 años, afirma el periódico, el sistema funcionó bien, pero a medida que avanzaba la recuperación de la posguerra, algunos países empezaron a cambiar reservas de dólares por oro, lo que provocó una demanda frenética de reservas de oro estadounidenses.En 1971, continúa, el Gobierno estadounidense dejó de proporcionar oro a cambio de dólares de gobiernos extranjeros, aunque la mayoría de los países siguieron manteniendo grandes cantidades de sus reservas de divisas en dólares estadounidenses.

