El volcán Nevado del Ruiz mantiene en vilo a toda Colombia

El volcán Nevado del Ruiz mantiene en vilo a toda Colombia

El volcán Nevado del Ruiz ha encendido las alarmas de la autoridades de Colombia, en donde las últimas semanas se ha registrado una actividad sísmica sin... 05.04.2023

Con el volcán Nevado del Ruiz otra vez con actividad sísmica, Colombia entera, y sobre todo la región del Viejo Caldas, en plena cordillera central de los Andes, está en una vigilancia constante. Tanto es así, que el 3 de abril el presidente Gustavo Petro lideró un Puesto de Mando Unificado para analizar las medidas a tomar ante el riesgo de erupción."El volcán continúa con una inestabilidad importante en la actividad sísmica. Estamos hablando de un total de 5.000 sismos, que es mucho para un solo día. Hubo días anteriores que llegamos a tener entre 10.000 y 11.000 sismos, algo sin precedentes. Se están presentando hacia el suroccidente del cráter y a una profundidad entre tres y cuatro kilómetros. Esto indica que la lava está tratando de ascender. El gas y la ceniza están aumentando", dijo Jhon Makario Londoño, geólogo del Servicio Geológico Colombiano, el 4 de abril en una rueda de prensa en la que estuvo presente Sputnik."Si la actividad se acelera más pasaremos a nivel rojo, que quiere decir una erupción inminente. Hay muchas variables y modelos que nos permitirán inferir cuándo sucedería algo, siempre y cuando los parámetros varíen. Es importante resaltar que si bien hay un porcentaje alto, no necesariamente tiene que ocurrir", añadió Londoño.Aunque el mensaje de los geólogos es de tranquilidad, esto no quiere decir que se pueda bajar la guardia, pues el volcán sigue inestable y por eso el llamado a que haya mayor atención de medidas preventivas para evitar una tragedia.Frente a la pregunta de Sputnik de cuándo fue la última vez que el volcán presentó una actividad sísmica similar a la que se está presentando ahora, Jhon Makario recordó que en 2012 se generó una sismicidad diferente, pero alta."Ese fue uno de los parámetros que tuvimos para cambiar de nivel a naranja. En esa época hizo una erupción, o dos pequeñas, en mayo y junio de ese año. Esta actividad está relacionada con una falla geológica regional que se llama la falla de La Palestina, que es una de las rutas por las que el magma podría ascender. Pero esto es la primera vez, por eso ameritó el cambio de nivel. Nunca habíamos registrado tal cantidad de sismos en tan corto tiempo", explicó el geólogo.La tragedia de ArmeroEn julio de 1985 se instaló la primera estación de monitoreo en el volcán Nevado del Ruiz. Según los artículos de la época, para tener información de la actividad sísmica era necesario ir al lugar para recopilar los datos del día anterior.De hecho, un año antes, geólogos advirtieron al Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) de la posibilidad de una avalancha y de la necesidad de evacuar a las poblaciones aledañas para evitar una tragedia, sobre todo Armero.Es bien conocido en el país que Iván Duque Escobar, entonces ministro de Minas y padre del expresidente Iván Duque (2018-2022), sabía del peligro y de la necesidad de tomar medidas para evitar una tragedia. Sin embargo, calificó la información dramática e hizo caso omiso a lo que en su momento le comentó Hernando Arango, congresista de la época.Las alarmas no solo vinieron de los expertos, sino de los montañistas que se encontraron con la nieve teñida de amarillo y el fuerte olor a azufre en la cima. El 13 de noviembre de 1985, Colombia sufrió su peor tragedia natural de la historia. El volcán hizo erupción y se generó una avalancha por el deshielo que acabó, kilómetros abajo, con Armero y 25.000 de sus habitantes. El pueblo quedó bajo los escombros de un torrente que descendió a más de 60km/h. Eran las 11 de la noche y nadie pudo reaccionar.Más de 4.200 viviendas quedaron destrozadas, también los puentes de acceso. Sobrevivieron 15.000 personas. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo entero, que mostró su solidaridad frente a un país que, a pesar de las advertencias, no estaba preparado para dicha situación.Declarada la calamidad públicaLuego de conocer el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano, las poblaciones cercanas al Nevado del Ruiz declararon el 3 de abril la calamidad pública en los cuatro pueblos más cercanos al cráter (Casabianca, Murillo, Villahermosa y Herveo). En los últimos días, se han hecho simulacros para saber la capacidad de reacción de la población.Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo ideal es evacuar a las 500 familias que viven más cerca del volcán. La misma entidad resaltó que hay personas que no quieren dejar sus hogares, por lo que no ha sido fácil llegar a acuerdos para que decidan trasladarse a albergues cercanos.El mismo presidente Petro hizo un llamado para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ayude a que los niños de dichos núcleos que no quieran salir de sus hogares puedan ser llevados a locaciones seguras. El mandatario también solicitó colaboración de las empresas de transporte para movilizar a las personas.Por ahora, mientras se sigue de cerca el movimiento del volcán, como si se tratase de un electrocardiograma, las recomendaciones para quienes están cerca es usar tapabocas húmedos, saber qué albergues y rutas de emergencia son las que deben tomar en caso de una erupción y replicar únicamente la información oficial para evitar el pánico.Colombia parece haber aprendido de los errores de un pasado que ya parece muy lejano, pero que con cada sismo o humarada vuelve al presente.

