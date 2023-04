https://sputniknews.lat/20230405/el-voto-duro-lo-elegira-asi-este-en-la-carcel-adios-a-los-planes-presidenciales-de-trump-1137738778.html

"El voto duro lo elegirá así esté en la cárcel": ¿adiós a los planes presidenciales de Trump?

"El voto duro lo elegirá así esté en la cárcel": ¿adiós a los planes presidenciales de Trump?

Un hecho sin precedentes tuvo lugar este 4 de abril en una corte de Manhattan: por primera vez en la historia un expresidente estadounidense enfrenta cargos en... 05.04.2023, Sputnik Mundo

Y es que el también magnate, quien es acusado de construir un esquema para limpiar su imagen rumbo a la elección presidencial de 2016, en la cual resultó ganador, tiene un voto duro que no lo abandonará, advirtió en entrevista con Sputnik la doctora en Ciencias Políticas, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona Estefanía Cruz. Pero aunque los ciudadanos apoyen al expresidente, lo cierto es que el Partido Republicano aún no se decanta 100% por una candidatura de Trump para el próximo año. La decisión, indicó Cruz, dependerá de cómo avanza el proceso legal en contra del magnate. "El hecho de que no se resuelva su situación jurídica va a quedar como un pendiente para el Partido Republicano [...] Son 34 cargos, entonces va a durar muchísimo y va a depender de cómo se vaya dando la presentación de pruebas", estimó. Pero también los republicanos deberán hacer un análisis de fondo de que tan redituable, o no, es seguir apoyando una figura como Trump, cuyos candidatos de las elecciones intermedias celebradas en noviembre de 2022, perdieron. Según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada este 3 de abril, alrededor del 48% de los autodenominados republicanos prefieren que Trump sea el candidato presidencial de su partido, frente al 44%, cifras con base en una encuesta del 14 al 20 de marzo.Al respecto, el politólogo estadounidense de la Universidad de Clemson y exconsultor político de los congresistas republicanos David Woodard señaló que, hasta ahora, Trump no se muestra como un líder serio y sobrio en un momento de "grandes problemas", cuando insiste en exhibiciones públicas como su arresto de este 4 de abril. Tras darse a conocer los 34 cargos penales que pesan contra Trump, el republicano Kevin McCarthy, dijo que Alvin Bragg, el fiscal de Distrito de Nueva York que llevó a juicio al expresidente, deberá rendir cuentas por usar la justicia como un arma política."Alvin Bragg está intentando interferir en nuestro proceso democrático al invocar la ley federal para presentar cargos de carácter político contra el presidente Trump, ciertamente utilizando fondos federales", dijo McCarthy en su cuenta de Twitter.El politólogo estadounidense señaló que el magnate aún no tiene su candidatura asegurada, pues aunque los republicanos cierren filas para apoyar a Trump en este proceso que, dijo el experto, tiene tintes partidistas, lo cierto es que nada está totalmente cantado rumbo a la presidencial. ¿De qué se le acusa a Trump?De acuerdo con el fiscal Bragg, el magnate estadounidense falsificó registros comerciales de Nueva York para ocultar información perjudicial y actividades ilegales a los votantes estadounidenses antes y después de las elecciones de 2016.Según explicó el fiscal, durante el proceso electoral de 2016, Trump y su equipo emplearon un esquema de atrapar y matar para identificar, comprar y enterrar información negativa sobre él con la finalidad de mejorar la perspectiva de la población hacia el republicano. Luego, detalló, hizo todo lo posible para ocultar esta conducta, lo que provocó docenas de entradas falsas en los registros comerciales para ocultar actividades delictivas, incluidos los intentos de violar las leyes electorales estatales y federales.Bragg indicó que Trump, con ayuda de Michael Cohen y por medio de la empresa Media Inc. (AMI), pagaron cientos de miles de dólares a personas que indicaron tener información negativa sobre el exinquilino de la Casa Blanca. Este esquema, dijo, viola las leyes electorales de Nueva York.

