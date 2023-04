La industrialización del litio y sus beneficios ilusionan a la población de Uyuni | Videos

https://sputniknews.lat/20230405/la-industrializacion-del-litio-y-sus-beneficios-ilusionan-a-la-poblacion-de-uyuni--videos-1137728316.html

El salar de Uyuni posee 21 millones de toneladas de litio, una reserva que el Gobierno de Luis Arce programa explotar a gran escala. Los pobladores locales... 05.04.2023, Sputnik Mundo

La población de las cercanías del salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, al suroeste de Bolivia, está esperanzada en que la explotación de litio traiga grandes mejoras a la calidad de vida de las familias de este municipio de alrededor de 30.000 habitantes.Sputnik dialogó con uyunenses que anhelan que la industrialización del llamado oro blanco se realice en este municipio, y que la apertura, por ejemplo, de una fábrica de baterías de litio pueda impulsar el desarrollo local, en una zona donde la falta de trabajo ocasiona que los jóvenes se muden a las ciudades.La mina de 'oro blanco'Con 21 millones de toneladas, el salar de Uyuni alberga la mayor reserva del mundo de este metal, cuya cotización no para de crecer y por el cual actualmente se paga hasta 80.000 dólares por tonelada.El Gobierno de Luis Arce confirmó que hay aún más litio en los salares de Pastos Grandes (Potosí) y Coipasa (Oruro) en una cantidad todavía no informada, pero trascendió que ayudarían a duplicar la cifra actual.El litio, utilizado en baterías de celulares, cámaras filmadoras y autos eléctricos, entre otros productos, tiene una demanda creciente. En el mercado de Uyuni la gente comenta su esperanza en que la explotación de este metal traiga mejores días."Van a haber fábricas de baterías para autos y celulares. Entonces Uyuni un poquito más creo que va a progresar. Más antes las casas eran todas de adobito, pero ahora se ven edificios bonitos, restaurantes y muchos turistas extranjeros", explicó a Sputnik Olivia Copa Cayo, vendedora de verduras en el mercado local.Copa expresó su preocupación ante la posibilidad de que las fábricas proyectadas para dar valor agregado al litio se instalen en otras ciudades. "No quiero que se lo lleven a Oruro ni a Potosí. Quiero que se quede en Uyuni, porque de aquí está saliendo. Así va a haber más trabajo para nosotros", sostuvo.Lo que necesita UyuniDoña Juana también trabaja en el mercado de esta población, situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano, cerca de las fronteras con Chile y Argentina."Quisiera que hagan algo para Uyuni, porque no tenemos nada en aquí. Nos falta un hospital grande, una universidad, porque los jóvenes salen de bachillerato y ya se van a estudiar a La Paz o a Sucre. Salen todos, no se queda nadie", indicó a Sputnik.Judith Huarachi, carnicera de profesión, consideró que "como uyunenses, queremos que las oficinas de las empresas explotadoras de litio estén aquí, en Uyuni. Actualmente, tenemos una disputa con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que quieren que esté todo en la ciudad de Potosí".El Comcipo, férreo opositor al Gobierno de Arce, también se opone a la ley de litio que se desarrolla en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría oficialista.Huarachi contó a Sputnik que la población de Uyuni intenta dialogar con este comité. "Ayer hemos tenido una socialización de nuestras propuestas, pero no se ha quedado en nada. Nosotros buscamos beneficios no solo para Uyuni, sino para todo el sur potosino".La mujer también se ilusionó con que la industrialización del litio brinde oportunidades de empleo. "Queremos que las empresas le den trabajo a nuestra misma gente, porque a menudo las empresas traen a su gente de afuera y eso no trae ningún beneficio".Más empresasDías atrás, la Agencia Boliviana de Información (ABI) indicó que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) trabaja con cuatro empresas el método de extracción directa de litio (EDL) en los salares de Potosí y Oruro.Las empresas son Uranium One Group, de Rusia; Lilac Solutions, de Estados Unidos; y las chinas Citic Guoan y Tbea Group.En enero pasado, YLB firmó el primer convenio con el consorcio chino CBC, formado por las empresas CATL, BRUNP y CMOC. Acordaron instalar dos complejos industriales de litio en los salares de Uyuni y Coipasa, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares.La principal ventaja del método de EDL es la cantidad del mineral que se obtiene en el proceso. La utilidad rondaría el 90%, según distintos reportes. En cambio, con el método evaporítico tradicional, que consiste en poner a secar el litio en grandes piscinas y que se ha implementado en el país durante las últimas décadas, se recupera solo hasta el 50% del metal.

