https://sputniknews.lat/20230405/mexico-carece-de-supervision-en-las-reglas-de-vuelo-y-seguridad-de-los-globos-aerostaticos-1137766628.html

"México carece de supervisión en las reglas de vuelo y seguridad de los globos aerostáticos"

"México carece de supervisión en las reglas de vuelo y seguridad de los globos aerostáticos"

Los viajes en globos aerostáticos existen en el mundo desde 1783, cuando los hermanos Étienne y Joseph Montgolfier, así como el profesor Jacques Charles y su... 05.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-05T22:21+0000

2023-04-05T22:21+0000

2023-04-05T22:21+0000

américa latina

globos

accidente

teotihuacán

industria aeronáutica

méxico

guanajuato

sociedad

estado de méxico

oaci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/05/1137760614_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_1b28cb0466f9a022c32784980e6edfd1.jpg

Con el paso del tiempo, el aerostato se convirtió en una manera no solo de transportarse, sino de conocer nuevos paisajes y hasta devino un ritual clásico para pedir matrimonio o celebrar cumpleaños.Varios países han adoptado estas actividades y México no es la excepción; existen esta clase de paseos desde 1784 (el primero fue en Xalapa, Veracruz), incluso antes de la independencia del país latinoamericano de la corona española. Es tan importante esta atracción turística que año con año se realiza el Festival Internacional del Globo (FIG) en León, Guanajuato, en el centro del territorio nacional.Sin embargo, han ocurrido accidentes que costaron vidas. Prueba de ello son los ocurridos en dos municipios del Estado de México. El primero fue en 2016, en la comunidad de El Yolo, Metepec, con un saldo de dos personas fallecidas y cinco heridas. Por este hecho, el ayuntamiento suspendió los vuelos durante más de seis años.El siniestro más reciente se registró el 1 de abril pasado en Teotihuacán, cerca de la zona arqueológica del municipio mexiquense. En este caso, el globo aerostático se incendió y cayó desde una altura aproximada de 40 metros; murieron dos personas y una menor de edad resultó lesionada. El piloto, quien huyó del lugar, fue detenido un día después en el aledaño estado de Hidalgo.Ante el último hecho, la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán (FEGAT) emitió un comunicado donde informó que la aeronave, según consignó Infobae, pertenece a la compañía Autocinema Retrovisor y no era parte de las empresas agremiadas al grupo. Además, la agrupación solicitó a las autoridades cancelar los permisos de vuelo.Pero las quejas y cuestionamientos contra la industria de los globos aerostáticos continúan ante este último episodio mortal.Tan solo un mes antes de esta tragedia, el alcalde de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, informó que se regularían las organizaciones dedicadas a esos viajes turísticos; además de que se les impondrían límites de velocidad y licencia especial, todo ello acorde con los estatutos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que pertenece a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte federal. ¿Qué falla en México en materia de aeronavegabilidad?En entrevista para Sputnik, el ingeniero aeronáutico Carlos Castillo señala que, a pesar de que los traslados en aeronaves, incluyendo los globos aerostáticos, son los más seguros en materia de transportes y que rara vez ocurre un accidente, falta mayor inspección para verificar que tengan las condiciones óptimas para volar.Aunque la AFAC es la encargada de los estatutos en México, estos se ciñen a los anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)."Estos son los que regulan todos los puntos básicos para hacer viajes en cualquier tipo de aeronave y, obviamente, las leyes [locales] se basan en ellos. Los anexos son como una recomendación. Creo que [seguirlos y tener claridad en cada nación sobre ellos] debe ser obligatorio para cualquier persona que quiera articular un globo aerostático", agrega el especialista.Sumado a los requerimientos legales en materia de seguridad, hay otros organismos que deben verificar que todos los lineamientos, especialmente en el ámbito turístico, se cumplan a cabalidad, como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que vela por la atención adecuada para los viajeros, además de que revisa los precios del servicio.Reglas básicas para un vuelo en globoEl experto en aeronáutica recomienda que, si las personas planean un viaje en globo aerostático, deben verificar que cuente con el certificado de aeronavegabilidad y que sea visible, como se observa en los aviones. Si no es así, requieren solicitarlo antes de pagar y subirse.La AFAC agrega en su sitio oficial que, de no contar con ambos documentos, los interesados pueden presentar una denuncia ante Profeco y la Fiscalía General de la República (FGR), ya que podría tratarse de una compañía irregular. Además, ofrece un listado de empresas que prestan los servicios de manera legal.Sumado a ello, el ingeniero Castillo comenta que los inspectores requieren verificar el certificado de matrícula, sus seguros y más permisos para volar de las aeronaves. ¿Qué podemos esperar tras el incidente en Teotihuacán?El experto en aeronáutica estima que los cambios tras el incidente del 1 de abril en Teotihuacán, México, serán pocos."Seamos honestos: creo que ahora es noticia, salió en todos lados, pero en dos meses ya se nos olvidó. No creo que exista mayor impacto; anteriormente ha habido otros accidentes, como el de Metepec, y sí habrá un llamado de atención a las autoridades, los medios pondrán el ojo y saldrán inspectores a decir que van a regular más, pero unos meses después todo seguirá igual", reflexiona Castillo.Hasta el momento, el piloto del globo es el único arrestado por el incidente. Mientras tanto, la menor de edad lesionada fue dada de alta tras sufrir fracturas y quemaduras.Como consecuencia del accidente, el alcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo, informó que los viajes en globo aerostático en la localidad, una de las más turísticas del país, estarán prohibidos hasta que exista "un reglamento muy claro, muy preciso y muy técnico" en la materia.

https://sputniknews.lat/20230401/paseo-tragico-dos-personas-mueren-durante-el-incendio-de-un-globo-aerostatico--video-1137616056.html

https://sputniknews.lat/20230326/dos-viajeros-rusos-baten-record-mundial-de-vuelo-sin-escalas-en-globo-de-aire-caliente-1137345465.html

https://sputniknews.lat/20211116/tres-globos-chocan-contra-casas-durante-el-festival-internacional-de-leon--videos-1118308282.html

https://sputniknews.lat/20210626/cuatro-muertos-y-un-herido-en-alburquerque-en-un-accidente-con-un-globo-aerostatico-1113583493.html

teotihuacán

méxico

guanajuato

estado de méxico

xalapa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

globos, accidente, teotihuacán, industria aeronáutica, méxico, guanajuato, sociedad, estado de méxico, oaci, xalapa