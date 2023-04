https://sputniknews.lat/20230405/organizaciones-sociales-de-argentina-realizan-cortes-de-ruta-contra-el-ajuste-del-gobierno-1137772887.html

Organizaciones sociales de Argentina realizan cortes de ruta contra el ajuste del Gobierno

Organizaciones sociales de Argentina realizan cortes de ruta contra el ajuste del Gobierno

BUENOS AIRES (Sputnik) — Miles de integrantes de Unidad Piquetera (UP), frente que reúne a una treintena de organizaciones sociales de Argentina, realizan en...

La ciudad de Buenos Aires se encuentra "prácticamente bloqueada" por los cortes de acceso a las autopistas, señaló Belliboni. "Hay una movilización nacional extraordinaria desde Jujuy norte] a Tierra del Fuego [sur]"; aseguró el líder del frente piquetero. Con decenas de miles de personas en las calles en todo el territorio argentino, Belliboni aseguró que los trabajadores no pueden "pagar el ajuste", por lo que se comprometió a "darle continuidad a esta lucha si no hay respuesta" del Ejecutivo. "Se están llevando adelante 128 cortes de rutas por parte de la UP en reclamo de trabajo, salarios, contra el hambre y el ajuste", afirmó en declaraciones exclusivas otro de los dirigentes de UP, Jeremías Cantero. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, "está llevando adelante un ajuste, recortando la comida para los comedores populares y despidiendo trabajadores de Potenciar Trabajo", cuestionó. Este plan del Gobierno que paga medio salario mínimo, 34.740 pesos (159 dólares al cambio oficial), por cuatro horas diarias de trabajo de personas en situación de vulnerabilidad para acceder a un empleo formal. Alimentos en mal estadoLos manifestantes realizan una olla popular en el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos desde el sur a la ciudad de Buenos Aires, donde horas antes se produjeron forcejeos entre algunos piqueteros, incluido Belliboni, y la Policía Federal Argentina (PFA).La protesta del 5 de abril "está reclamando la asistencia integral de los comedores, el aumento del programa Potenciar trabajo, el rechazo a los despidos, que fueron 85.000 y que el FMI quiere que sean 400.000". Desde UP advirtieron que no se levantarán las medidas de fuerza hasta que la ministra de Desarrollo Social los convoque a una reunión.Tolosa Paz "se ha convertido en empleada del FMI, al igual que [el ministro de Economía, Sergio] Massa y todo el Gobierno, que viene de arreglar con el Fondo mayores medidas de ajuste que va agravar la situación de 18 millones de pobres", intervino Cantero.La pobreza en Argentina aumentó 2,7 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2022 respecto a la primera mitad del año hasta afectar al 39,2% de sus habitantes, según reveló la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).Las infancias de hasta 14 años son las más afectadas por la pobreza, pues esta problemática golpea a 54,2% de todos ellos. En un país con 46,2 millones de habitantes, la pobreza golpea en total a 18,1 millones de personas, mientras que en la indigencia subsisten 3,7 millones.Las protestas sociales de Unidad Piquetera arreciaron durante los últimos meses, en un marco de elevada inflación que lleva a que el encarecimiento de bienes y servicios se ubique en el 102,5% en el último año.

