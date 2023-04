https://sputniknews.lat/20230405/que-significa-la-reduccion-de-produccion-de-petroleo-de-la-opep-y-por-que-es-un-golpe-a-eeuu-1137764905.html

¿Qué significa la reducción de producción de petróleo de la OPEP+ y por qué es un golpe a EEUU?

De acuerdo con la nota emitida por el Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), Rusia disminuirá su producción en 500.000 barriles diarios, al igual que Arabia Saudita; Irak, en 211.000; los Emiratos Árabes Unidos, en 144.000; Kuwait, en 128.000; Kazajistán, en 78.000 barriles; Argelia, en 48.000; Omán en 40.000, y Gabón en 8.000, para sumar una reducción total de 1,6 millones de barriles, una cifra que se añade al recorte anunciado a finales de 2022. En entrevista con Sputnik, Vig puntualizó que el hecho de que haya menos petróleo en el mercado aumentará el costo del recurso, lo cual, según su opinión, afectará directamente al sector empresarial. Sin embargo, la decisión de la OPEP+ beneficiará a las naciones productoras, reitera.Tras la decisión de la organización, los reproches por parte de Washington no se hicieron esperar y el el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, manifestó que la medida adoptada por la OPEP+ no es conveniente, dada la incertidumbre que existe en el mercado energértico."En la Casa Blanca hay dos preocupaciones: el límite energético significa que hay menos petróleo en el mercado, lo que no beneficiará a los europeos, y además los precios altos no van a ayudar a la inflación", indicó el experto en entrevista con Sputnik, quien apuntó que Estados Unidos busca contener los efectos inflacionarios globales en pro de los intereses de los países de Europa occidental. Desde el Gobierno ruso explicaron que el mercado del combustible atraviesa un periodo de gran imprevisibilidad en medio de la crisis bancaria que surgió en EEUU, tras el cierre de dos grandes entidades financieras, y que cruzó a Europa."Como medida responsable y preventiva, Rusia aplica una reducción voluntaria de 500.000 barriles por día [bpd] para finales de 2023 con respecto al nivel medio de producción de febrero determinado, de acuerdo con fuentes independientes", declaró en un comunicado el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak.¿Y América Latina?Aunque en el terreno latinoamericano la decisión de la OPEP+ se podría interpretar como algo benéfico, al ser Argentina, Brasil, Venezuela y México naciones exportadoras de crudo, lo cierto, indicó Vig, es que el recorte no les será del todo ventajoso. Y es que, apuntó el experto, aunque estos países exportan el recurso, también son compradores de productos refinados, mismos que subirán de precio. Tras la decisión de la OPEP+, el crecimiento de los precios globales del hidrocarburo se aceleró un 5%, según datos bursátiles. Para el 2 de abril, el precio de los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI), con entregas en mayo, subió un 7,12% hasta los 81,09 dólares por barril, mientras que el precio de los futuros del crudo tipo Brent, con entregas en junio, aumentó un 7,13% hasta 85,59 dólares por barril.

