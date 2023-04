https://sputniknews.lat/20230406/alacranes-aterrorizan-a-una-escuela-de-buenos-aires--video-1137822253.html

Alacranes aterrorizan a una escuela de Buenos Aires | Video

La reiterada aparición de alacranes en una escuela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene en alerta a las familias de los estudiantes. Según los... 06.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-06T23:47+0000

américa latina

buenos aires

argentina

alacrán

peligro

estudiantes

Una escuela ubicada en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, se mantiene en alerta por la aparición de alacranes que podrían ser peligrosos para estudiantes y funcionarios.No es la primera vez que los arácnidos son vistos en las instalaciones de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida popularmente como Lengüitas, ya que ya habían sido vistos en marzo. Además de denunciar el regreso de los alacranes, familiares de alumnos reclaman medidas a las autoridades porteñas para garantizar la seguridad de los estudiantes.El ejemplar que fue captado circulando en las aulas es de la especie Tityus carrilloi (o Tityus trivittatus) y su picadura "puede ser peligrosa en ancianos, niños o personas con problemas de base de salud" y en personas que tengan hipertensión o enfermedades cardiacas.Por su peligrosidad, el Instituto de Salud Dr. Carlos Malbrán considera esa variedad de alacrán como la de "mayor importancia médica". Por eso, el recinto médico recomienda que, en caso de picaduras, la atención debe ser brindada con mayor celeridad que en otros casos.La aparición de los arácnidos desató un entredicho entre los estudiantes y las autoridades educativas de la ciudad de Buenos Aires. Según el centro de estudiantes, las autoridades respondieron a la primera denuncia con una fumigación que se hizo con el personal todavía dentro de la institución, asegurando que el material empleado "no era tóxico".Un mes después siguen viéndose los escorpiones en los pasillos, por lo que para los estudiantes "la fumigación no funcionó". El centro estudiantil reclama ahora suspender las clases durante uno o dos días para realizar una fumigación completa.El pedido, según expresan, había sido rechazado por las autoridades porteñas, que buscan garantizar los 190 días de clase en el calendario lectivo para 2023, estipulados por el Consejo Federal de Educación.El propio instituto Malbrán advirtió que las fumigaciones no son suficientes para ahuyentar a los alacranes e indicó que deberían tomarse medidas edilicias previas que incluyan el sellado de grietas, la colocación de rejillas en los desagües y de tapas en las respectivas cañerías, entre otras acciones.Las familias de los alumnos reclaman, mientras tanto, un protocolo sanitario formal para dar tranquilidad a los estudiantes y exigen a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capacitación para saber actuar ante las apariciones.

buenos aires

argentina

