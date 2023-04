https://sputniknews.lat/20230406/berlusconi-diagnosticado-de-leucemia--1137797496.html

Berlusconi, diagnosticado de leucemia

Berlusconi, diagnosticado de leucemia

Hospitalizado este 5 de abril en Milán, el líder del partido Forza Italia, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, que se encuentra en cuidados intensivos...

El 5 de abril, los medios locales informaron de que Berlusconi, de 86 años, había sido ingresado de nuevo en el hospital San Raffaele por problemas cardiovasculares. Según esta información, el patriarca de la política italiana fue hospitalizado por "dificultades respiratorias" relacionadas con una reaparición de la neumonía.Esta versión también fue confirmada por Antonio Tajani, vice primer ministro y coordinador nacional del partido Forza Italia, quien declaró a los periodistas que la hospitalización se debió a un "problema de infección no resuelto". Asimismo, afirmó que Berlusconi estaba consciente y hablaba.El estado de salud de Berlusconi es monitoreado por un equipo médico dirigido por su médico personal, el profesor Alberto Zangrillo.Berlusconi llegó el 5 de abril al hospital San Raffaele acompañado de su novia Marta Fascina, de 33 años, con la que había celebrado una "boda simbólica" en marzo del año pasado. Durante la jornada, el ex primer ministro recibió la visita de su hermano Paolo Berlusconi, así como de sus cinco hijos.Berlusconi ha sido tratado en el hospital San Raffaele en varias ocasiones en los últimos años. En 2016 fue sometido a una operación a corazón abierto tras una enfermedad causada por una insuficiencia aórtica. En ese momento, Zangrillo aseguró que el ex primer ministro estaba "en riesgo de morir". En 2019, fue hospitalizado por un cólico nefrítico agudo. En septiembre de 2020, el político sufrió COVID y neumonía bilateral. En enero de 2022, fue hospitalizado por una infección urinaria.

