https://sputniknews.lat/20230406/eeuu-quiere-provocar-a-rusia-para-ver-que-tipo-de-accion-esta-dispuesta-a-emprender-1137812541.html

"EEUU quiere provocar a Rusia para ver qué tipo de acción está dispuesta a emprender"

"EEUU quiere provocar a Rusia para ver qué tipo de acción está dispuesta a emprender"

La declaración de la Casa Blanca de que EEUU permite a Kiev atacar las nuevas regiones de Rusia es una provocación: Washington quiere saber qué acciones pueden... 06.04.2023, Sputnik Mundo

2023-04-06T18:41+0000

2023-04-06T18:41+0000

2023-04-06T18:41+0000

defensa

eeuu

ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

donbás

donetsk

lugansk

john kirby

crimea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/107612/45/1076124548_0:321:2421:1683_1920x0_80_0_0_e6f096dff951866a99d45f15d0621f1e.jpg

"EEUU intenta provocar todo el tiempo. Fíjense que nadie habla nunca de los próximos ataques, sus formatos, su dirección, etcétera, y eso que la próxima ofensiva de las tropas ucranianas se anunció hace seis meses. Esto sugiere que quieren provocar a Rusia para ver qué tipo de acción está dispuesta a emprender. Qué delicados hilos hay que rasgar para sacar de quicio a los dirigentes rusos. El asesinato del [corresponsal de guerra Vladlén] Tatarski es una de estas provocaciones", aseguró. Agregó que Washington quiere ver qué hará Rusia en respuesta, y de tal modo pronosticar lo que pueden esperar de determinadas situaciones. "Les interesan los planes de Rusia". "Declaran: 'Atacaremos, tomaremos Crimea'. Y no entienden por qué Rusia no responde diciendo que hará pedazos a Ucrania. Sin esperar respuesta, siguen provocando", afirmó Vladimir Bruter.El 5 de abril el coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, expresó que EEUU no presiona a las Fuerzas Armadas ucranianas para que lancen ataques fuera de Ucrania pero le permite a Kiev lanzar acciones hostiles contra Crimea, las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como contra las regiones rusas de Zaporozhie y Jersón.

https://sputniknews.lat/20230404/el-atentado-contra-el-periodista-tatarski-ratifica-el-pensamiento-antirruso-de-kiev-1137684752.html

eeuu

ucrania

donbás

donetsk

lugansk

crimea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, donbás, donetsk, lugansk, john kirby, crimea, casa blanca