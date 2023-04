La Comisión legislativa notificará al presidente de Ecuador sobre inicio de juicio político

https://sputniknews.lat/20230406/la-comision-legislativa-notificara-al-presidente-de-ecuador-sobre-inicio-de-juicio-politico-1137823046.html

QUITO (Sputnik) — La Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador notificará al... 06.04.2023, Sputnik Mundo

Ese trámite se realiza después de haberse cumplido el plazo de 72 horas que había dado la presidencia de la Comisión de Fiscalización para que se presentaran pruebas para la singularización del juicio político y las cuales no fueron presentadas por los proponentes, señaló el parlamentario. Previamente, Viviana Veloz, presidenta de la comisión legislativa de Ecuador que investigó el presunto caso de corrupción 'El Gran Padrino' y uno de los legisladores proponentes de juicio, había denunciado públicamente una intención del legislador Villavicencio por dilatar el juicio político. El 5 de abril, Veloz, y los también legisladores proponentes del juicio político, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, solicitaron que se procediera a la notificación inmediata al mandatario respecto al inicio del proceso.Veloz argumentó que el oficio recibido por los interpelantes por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de violar viola la Ley Orgánica de la Función Legislativa, según la cual cuentan con 10 días para singularizar las pruebas contra el Jefe de Estado y no 72 horas como estableció el legislador Villavicencio.Esa comisión legislativa, integrada por nueve legisladores, deberá sustanciar el juicio político en contra del presidente Lasso por el presunto delito de peculado en los contratos entre Flopec, una empresa de transporte marítimo, y Amazonas Tankers, una empresa dedicada al transporte de crudo.El presidente es responsabilizado por no ordenar una investigación judicial pese a conocer dos informes que alertaban de presuntos indicios de corrupción en empresas públicas y supuestos nexos con la mafia albanesa, donde fue implicado su cuñado, el empresario Danilo Carrera.Una vez que la Comisión de Fiscalización y Control Político escuche a las pruebas de cargo y descargo, deberá elaborar un informe, donde se podrá recomendar el juicio político o su archivo. Una eventual sanción y destitución del jefe de Estado solo será posible con 92 votos de los 137 legisladores.El informe de la comisión parlamentaria que investigó el caso 'El Gran Padrino' y propuso el juicio político fue aprobado con 104 votos.

