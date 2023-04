https://sputniknews.lat/20230406/la-tragedia-de-armero-la-ultima-gran-erupcion-del-volcan-colombiano-nevado-del-ruiz-1137826542.html

La tragedia de Armero, la última gran erupción del volcán colombiano Nevado del Ruiz

La evacuación de las zonas aledañas al activo volcán de los Andes, decretada esta semana por el Gobierno de Gustavo Petro, rememoró en los colombianos la... 06.04.2023, Sputnik Mundo

El volcán Nevado del Ruiz, ubicado en el límite de los departamentos colombianos de Caldas y Tolima (centro oeste), entró en una etapa de actividad sísmica con expulsiones constantes de cenizas y gases el pasado 24 de marzo. Tras evaluar la situación, el Gobierno ordenó, el 3 de abril, la evacuación de las localidades aledañas al volcán.De forma ineludible, la situación actual rememora la peor tragedia natural de la historia de Colombia: la erupción del Nevado del Ruiz y el posterior aluvión que sepultó la localidad de Armero en 1985.En aquel entonces, los geólogos detectaron actividad sísmica inusual en el volcán y advirtieron el hecho a las autoridades del Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), entre ellas el entonces ministro de Minas Iván Duque Escobar —padre del expresidente Iván Duque (2018-2022)—, pero no hubo respuesta inmediata ante la inminencia de la catástrofe, por lo que sobrevino la tragedia natural.El 13 de noviembre de 1985, la erupción del Nevado de Ruiz provocó un aluvión a causa del deshielo que bajó por el cauce del río Lagunilla, que arrasó con 4.200 viviendas y más de 20 puentes en las localidades de Armero, en Tolima, y Chinchiná y Villamaría, en Caldas.El aluvión sepultó casi por completo el pueblo de Armero a las 23:30 horas. Dejó un saldo de 25.000 fallecidos y 15.000 sobrevivientes. La memoria de aquella jornada sigue intacta en el recuerdo de toda Colombia, a más de 37 años del trágico suceso."Hay muchos recuerdos dolorosos del momento de esa tragedia. Tengo presente, en particular, a un niño a quien me acerqué para entrevistar. Al aire le pregunté el nombre y no me dijo el suyo, sino el de las nueve personas que vivían con él y el número de animalitos que tenía perdidos. Eso le dio la vuelta al mundo porque era realmente doloroso y conmovedor", afirmó el periodista radial Yesid López, quien cubrió la tragedia, al medio colombiano El Tiempo.La imagen de la tragedia que alcanzó mayor notoriedad mundial fue la historia de la niña de 13 años Omayra Sánchez, que quedó atrapada en el alud y murió tras tres días de agonía, viendo cómo los equipos de rescatistas no podían liberarla a pesar de sus esfuerzos.La imagen de la menor semienterrada hablando con la prensa durante su agónica espera le valió el premio de fotografía del año del certamen World Press Photo al periodista francés Frank Fournier, quien llegó a cubrir la tragedia desencadenada por el Nevado del Ruiz."No sé cómo explicarlo, cuando uno ve eso es un choque, como un temblor en mi cabeza que arrasó con todo, mis valores, la religión, mi educación. Todo queda trastornado y ya no tiene ningún valor ante la intensidad que uno está enfrentando. Esa pobre niña sufría tanto. Los años pasan y nada se borra", relató Fournier al medio local Semana en 2010.

