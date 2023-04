https://sputniknews.lat/20230406/oposicion-de-ecuador-asegura-que-lasso-busca-comprar-votos-para-evitar-juicio-politico-1137815579.html

Oposición de Ecuador asegura que Lasso busca "comprar" votos para evitar juicio político

Mientras avanza el trámite para llevar a juicio político al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, el Partido Social Cristiano (PSC) acusó a la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) —que reúne a los legisladores del oficialismo— de intentar comprar voluntades a miembros de su partido para que rechacen el inicio del proceso legal.El PSC calificó las acciones del oficialismo como "corrupción en dos direcciones": una debido a que constituye peculado el hecho de comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias con dinero del Estado y otra al extorsionar a los asambleístas con quitarles la seguridad que los protege de amenazas.De acuerdo a la denuncia del partido opositor, la maniobra para conseguir votos es conocida por Lasso, "que se presume como político pulcro y serio". "Le quitaremos la máscara a quien mueve los hilos y los emisarios", agrega el PSC.Las acusaciones hicieron que se pusieran en duda los posicionamientos de asambleístas de la oposición que todavía no definieron públicamente cuál será su voto. En ese contexto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigió a la bancada de Pachakutik —partido político que concentra al movimiento indígena— "una posición firme" y "ser consecuentes con el clamor del pueblo ecuatoriano por la inmediata salida de Guillermo Lasso".En contrapartida, la BAN afirmó que no existen pruebas o indicios que sustenten las acusaciones, asegurando que responden a la "desesperación" frente a lo que el oficialismo considera una merma en los apoyos al juicio contra Lasso. Para el oficialismo, que el inicio del trámite de juicio solo haya tenido la firma de 59 legisladores demuestra que el respaldo al juicio político es menor que el que había en primera instancia. "¡Se les están bajando de la camioneta!", recoge un comunicado de la BAN.La bancada reclamó que en caso de contar con pruebas de que haya compra de votos, deberían ser presentadas ante el Comité de Ética para conocer la verdad.Asimismo, sostienen que si las afirmaciones no son sustentadas por una denuncia formal, la oposición incurriría "en lo que absurdamente acusa a otros: comisión de peculado por omisión".Actualmente, el trámite de juicio político contra Lasso ya superó varias etapas y se encuentra en la órbita de la Comisión de Fiscalización, que dispone de 30 días para elaborar un informe y elevarlo a la Asamblea Nacional, quien será la que deberá decidir finalmente sobre la continuidad de Lasso al frente del Ejecutivo. Serán necesarios 92 votos a favor para destituir al mandatario, de un total de 137.

