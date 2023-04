https://sputniknews.lat/20230406/plan-de-america-latina-contra-la-inflacion-muestra-integracion-productiva-y-sin-eeuu-de-por-medio-1137783019.html

Plan de América Latina contra la inflación muestra "integración productiva y sin EEUU de por medio"

El plan que 11 naciones de América Latina y del Caribe firmaron para disminuir los efectos adversos de la inflación muestra una integración productiva, donde... 06.04.2023

Este 5 de abril, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Venezuela y San Vicente y las Granadinas suscribieron el pacto titulado Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, donde acordaron, entre varios puntos, el intercambio de productos de la canasta básica y otros bienes con el fin de abaratar los costos y disminuir el alza de la inflación en la región.El grupo de trabajo técnico de la herramienta multinacional establecerá las medidas de cooperación regional, tomando como base los respectivos acuerdos multilaterales, regionales, subregionales y bilaterales de cada nación.El economista expuso que entre los beneficios que obtendrán las naciones de la alianza se encuentra una mayor fuerza en aspectos de producción, consumo, circulación y distribución de bienes."Son las características esenciales para decir que se está combatiendo la inflación crónica y no nada más como lo hace EEUU o la ortodoxia, de estar sistemáticamente elevando las tasas de interés como única solución posible a este fenómeno económico", señaló.Un fenómeno que se replica en el mundoEl experto en economía precisó que la integración de naciones por bloques, tal y como lo muestra la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, es una situación que se replica a nivel mundial."Está muy claro que no estamos viviendo el proyecto neoliberal unilateral, sino que hablamos de bloques que atienden a la multilateralidad. Es otro proceso donde empezamos a ver que las opciones son de autonomía en la generación de políticas, que ya no pueden ser solo nacionalistas o nacionales unitarias porque estamos en otro momento del mercado mundial y la integración tendrá estas nuevas características", explicó.El egresado de la UNAM agregó que la multilateralidad significa que un bloque le enseña a otro similar diversos caminos para resolver los problemas de cualquier índole, no solo económicos, lo que está lejos de las directrices que EEUU ha mostrado a lo largo de los años."Ya no es como antes, que se trataba de indicaciones suprema, por ejemplo, desde el consenso de Washington o todas esas directrices del Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional (FMI), que en realidad eran aplicaciones de canales que permitieran a Estados Unidos hacer la extracción unilateral de valor", subrayó.Las reacciones de EEUU ante la alianza latinoamericanaPor esta razón, Rojas prevé que, aunque existirá recelo por parte de Washington y la Unión Europea ante este bloque de cooperación latinoamericano, no tienen las herramientas para tomar acciones contra la soberanía y autonomía de la región debido a la crisis bancaria y social que atraviesan en la actualidad.Sumado a esto, "a EEUU le conviene que haya estabilidad económica en las que han sido tradicionalmente sus regiones de dominio, como América Latina. Es parte de los otros fenómenos económicos, como la relocalización. Actualmente, hay una reestructuración geopolítica y nosotros, que hemos estado en el área de influencia de Estados Unidos, [tenemos un resultado] ganar-ganar. Por otro lado, [Washington] no tiene la fuerza suficiente de dominio al estilo del siglo XX y hasta le conviene que haya encadenamientos fuertes en la región", aseveró.Este último aspecto es esencial para el Gobierno estadounidense porque varias naciones de Latinoamérica, incluido México, tienen una buena relación con China, valoró."EEUU tiene problemas directos con China y [esa nación] cuenta con una estrategia de integración económica diferente que le está dando resultados", consideró Rojas.Los puntos más relevantes del plan contra la inflación en América Latina y el CaribeLa Alianza, que fue propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en marzo pasado, fue ratificada por más de una decena de naciones de Latinoamérica y el Caribe.En el acuerdo entre los países están no solo el intercambio de productos de la canasta básica y bienes, sino los trabajos en conjunto para abaratar costos y mejorar la situación económica de la región. Para ello, se forjará un grupo de trabajo técnico, compuesto por representantes de cada integrante del bloque, quienes se encargarán de diseñar las estrategias para garantizar estos resultados.La próxima reunión relacionada con la Alianza será el 6 y 7 de mayo en Cancún, México, donde participarán los sectores empresariales, organizaciones de la agricultura familiar y campesina, y autoridades de alto nivel de los 11 países integrantes.También desean "continuar los trabajos en el marco del compromiso establecido durante la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada el 24 de enero de 2023 en Buenos Aires, República Argentina, con base en la declaración especial sobre sistemas alimentarios y conocimientos y prácticas tradicionales y sostenibles, así como en el marco del plan SAN CELAC 2025 para la seguridad alimentaria, nutricional y erradicación del hambre", según el comunicado conjunto.En el texto también invitaron a otros países a sumarse al proyecto que, de acuerdo con los firmantes, se configura "en aras de contribuir al bienestar integral de América Latina y el Caribe".

