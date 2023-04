https://sputniknews.lat/20230406/putin-el-regimen-de-kiev-destruyo-a-sus-soldados-y-se-comporta-de-manera-cruel--1137804017.html

Putin: el régimen de Kiev destruyó a sus soldados y se comporta de manera cruel

El régimen de Kiev destruyó a un grupo de sus militares y se comporta de forma sumamente cínica y cruel, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una... 06.04.2023, Sputnik Mundo

"Ayer [5 de abril] bombardearon una de las zonas de contacto. Catorce miembros del Ejército ucraniano se rindieron. Pero ya era demasiado tarde, y los nuestros dejaron allí a unos cuantos hombres con ellos. Ni siquiera estaban vigilados para poder sacarlos de la zona de combate esta mañana [6 de abril]. El enemigo lanzó 300 proyectiles en un solo lugar y destruyó a todos sus soldados. Por desgracia, nuestra gente también sufrió, pero no perdonan a los suyos. Se comportan de forma extremadamente cínica y cruel", condenó Putin.El mandatario ruso agregó que las fuerzas ucranianas deben retirarse de la línea de contacto, donde no pueden hacer daño a los militares rusos.Medidas para ampliar el transporte ferroviario en nuevas regiones de RusiaPutin destacó que es necesario crear varias conexiones nuevas entre las vías férreas existentes en nuevas regiones de Rusia, esto garantizará el volumen necesario de transporte de mercancías y pasajeros, explicó el jefe de Estado ruso.El presidente ruso señaló que el Gobierno ruso también está trabajando en la ampliación de la capacidad de las autopistas, el jefe de Estado comunicó que hablaría con los jefes de otras nuevas regiones sobre estos temas.Aparte del encuentro con Pushilin este 6 de abril, Putin mantuvo reuniones con los jefes interinos de la república de Lugansk y Leonid Pásechnik, así como con los de las provincias de Jersón y Zaporozhie, Evgueni Balitski y Vladímir Saldo para abordar los problemas pertinentes de las nuevas regiones rusas.En particular, se abordó la situación de seguridad en la república de Donetsk, la creación de órganos ejecutivos federales en la república de Lugansk, la gasificación y construcción de un agroclúster en la provincia de Jersón, así como el desarrollo de la infraestructura de transporte en la región de Zaporizhzhia.Rusia continúa desde el 24 de febrero del año pasado una operación militar especial en Ucrania. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino.Ambas repúblicas de Donbás, así como las provincias de Jersón y Zaporizhzhia, se adhirieron a Rusia a finales de septiembre pasado tras celebrar sendos referendos de autodeterminación.

