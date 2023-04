https://sputniknews.lat/20230406/rusia-da-un-toque-de-atencion-a-eeuu-1137824480.html

Rusia da un toque de atención a EEUU

Moscú llama a Washington a recuperar el sentido común para superar la profunda crisis en relaciones bilaterales. EEUU y el dólar están acabados, y Washington... 06.04.2023, Sputnik Mundo

Moscú llama a Washington a "recuperar el sentido común" para superar "la profunda crisis" en relaciones bilateralesLas relaciones entre Rusia y EEUU han tocado el fondo, sin embargo, aún hay posibilidad de encontrar salida de la "profunda crisis" en la que se encuentran. Así se desprende de las declaraciones que hicieron al respecto en el Kremlin el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el presidente, Vladímir Putin."Nos encontramos, en efecto, en la fase activa de guerra, puesto que los nazis ucranianos luchan principalmente con armas estadounidenses. Y la Administración de EEUU amenaza con entregar sistemas cada vez más letales y de mayor alcance. Sin embargo, considero que hay que mantener las relaciones bilaterales. Por lo menos aún no perdemos la esperanza de que los estadounidenses recuperen el sentido común y reanuden el diálogo de alguna manera. Ya veremos, no será una larga espera", dijo Lavrov.EEUU y el dólar están acabados, y Washington lo sabeEn cinco años EEUU ya no tendrá la posibilidad de sancionar las economías de los países del mundo, porque las naciones estarán utilizando otras monedas y divisas distintas al dólar para sus pagos y compromisos internacionales. De esta manera, saldrán de la jurisdicción de la Casa Blanca. Lo vaticinó el senador republicano, Marco Rubio, al subrayar el reciente acuerdo entre Brasil y China para realizar negociaciones utilizando sus propias monedas nacionales.En este sentido, días pasados, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático [ASEAN] se reunieron en Indonesia donde discutieron formas de deshacerse del dólar estadounidense, el euro, el yen y la libra esterlina en sus transacciones financieras y realizar sus intercambios comerciales a través del sistema de transacciones en moneda local [LCT], que ya comenzó a implementarse entre los miembros de este organismo.Cumbre latinoamericana contra la inflaciónEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, organizó una cumbre virtual de líderes latinoamericanos para acordar medidas a nivel continental que permitan reducir la inflación. Participaron los mandatarios o ministros de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela, y San Vicente y las Granadinas representando a la CELAC, y acordaron definir facilidades comerciales, logísticas y financieras que permitan abaratar los productos de la canasta básica para la población más pobre y vulnerable. Así, conformarán un Grupo de Trabajo Técnico que sugerirá las medidas a tomar.El economista Sergio Chouza, docente universitario en Argentina y Director de Consultora Sarandí, avisa que "la dependencia respecto del dólar, como divisa para el intercambio, no es buena a la hora de pensar en la formación de precios al interior de cada una de las economías nacionales .[...] Siempre está la cuestión sobre el desafío de generar intercambios a partir de otras monedas o bajar el grado de dependencia respecto del dólar, que también tiene una incidencia, un impacto en materia inflacionaria".Secretario General de la OEA podría ser retirado de su cargo a petición de congresistas de EEUUEl secretario general de la Organización de los Estados Americanos [OEA], Luis Almagro, podría ser removido de su cargo tras cometer "infracciones éticas e irregularidades", según varios legisladores del Congreso de EEUU, quienes han pedido que se sancione y destituya al jefe del mencionado organismo si se comprueban las acusaciones. Asimismo, la 'cancelación' de Almagro podría utilizarse como propaganda para cambiar la mala imagen de esta organización ante países de América Latina que ven en la CELAC mejores ventajas de integración sin la influencia de Washington.El director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele, señala que "es evidente que el desgaste de este hombre [Almagro], ha sido tremendo, pues como todos sabemos ha apoyado absolutamente todas las fórmulas que ha presentado EEUU contra los Gobiernos latinoamericanos que no se doblegan totalmente ante sus distintas posiciones. […] Por lo tanto creo que EEUU está intentando lavarse la cara, lavarse las manos, de personajes que realmente no le son ya útiles, o no le pueden ser útiles en los organismos que ellos controlan y dominan".Mueve tu cuerpo: Día Mundial de la Actividad FísicaEste 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física, que nace a partir de una iniciativa de la OMS en el año 2002 cuando solicitaron a sus Estados miembro conmemorar un día mundial dedicado al ejercicio físico, con el objetivo de promoverlo para conseguir buena salud y bienestar.Al respecto, Martín Ruiz, entrenador personal y experto en nutrición, señala que "el cuerpo del ser humano fue creado para estar en movimiento, la actividad física es parte de nuestra naturaleza, por eso realizar actividad física de entre 20 y 30 minutos al día puede resultarnos muy valioso. El sedentarismo por el contrario es algo que puede salirnos demasiado caro".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

