Todo sobre los sistemas de misiles Iskander que Rusia desplegará junto con Bielorrusia

Las Fuerzas Armadas de Bielorrusia reciben el sistema de misiles táctico y operativo Iskander-M, capaz de utilizar armas nucleares, declaró el ministro de... 06.04.2023, Sputnik Mundo

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/03/1137688041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_263b8f8a4994f25d64bdf33f5f828917.jpg

Las Tropas de Misiles rusas comenzaron el entrenamiento de sus contrapartes en Bielorrusia para su uso como parte del acuerdo firmado entre Moscú y Minsk para almacenar armas tácticas nucleares.El inicio del entrenamiento fue anunciado por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, cuando anunció el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia, ante el avance de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el territorio cercano a las fronteras de Moscú.El número de sistemas de misiles Iskander posicionado en Bielorrusia no fue precisado, pero el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, afirmó que con este despliegue se fortalecerá la capacidad de respuesta a potenciales amenazas tanto de Moscú como de Minsk.Sputnik te explica qué son los sistemas de misiles Iskander y por qué han puesto contra la pared a los estrategas militares de la OTAN.¿Qué son los sistemas de misiles Iskander?Los sistemas de misiles Iskander son sistemas móviles que lanzan misiles de corto y medio alcance con capacidad nuclear, que pueden ser tanto misiles balísticos como de crucero.Su nombre deriva de Alejandro Magno, rey macedonio del siglo IV A.C., que en el Cáucaso y Asia Central es conocido como Iskander.Se trata de un armamento diseñado tanto por la Unión Soviética como por Rusia. Su creación comenzó en la década de los 80 ante la necesidad de contar con un nuevo sistema de misiles con capacidad nuclear, móvil por carretera, que respetara las disposiciones del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (Tratada INF, por sus siglas en inglés).El Ejército de Rusia adoptó los primeros sistemas Iskander a mediados de la década de los 2000, los mismos que fueron desarrollados por ingenieros de la empresa de defensa con sede en Moscú, KB Mashinostroyeniya. Sus misiles y equipos terrestres son fabricados por empresas ubicadas en Udmurtia y Volgogrado.¿Cuál es la potencia de los sistemas Iskander?Los sistemas Iskander son capaces de transportar dos misiles de diferente tipo, que pueden ser convencionales, nucleares, con municiones antibúnker, ojivas de fragmentación de alto explosivo y rondas de pulso electromagnético (EMP). Las ojivas pesan entre 480 y 700 kilos, mientras que la variante de ojiva nuclear de hasta 50 kilotones.Gracias al sistema de guiado mixto —inercial al principio y óptico en la etapa final— el índice de error circular probable (CEP) de los Iskander es de entre 5 y 7 metros. El alcance mínimo del sistema es de 50 km y el máximo de 500 km.De este modo, si se despliegan estos sistemas en el norte, oeste y sur de Bielorrusia, podrán llegar al Báltico, la mayor parte de Polonia y la mayor parte del norte de Ucrania, respectivamente.Cabe señalar que, luego de que EEUU decidió acabar con el Tratado INF en 2018, Rusia puede levantar la prohibición autoimpuesta de no producir misiles con mayor alcance para los Iskander, por lo que también podría actualizar misiles balísticos o de crucero, lo que aumentaría el alcance ciento o hasta miles de kilómetros.La velocidad que pueden alcanzar los misiles lanzados desde el Iskander es de hasta Mach 7 (2,1-2,6 km/s) en la fase final del vuelo, con altitudes de entre 6 y 50 km, con la posibilidad de maniobrar en el vuelo para evitar sistemas de defensa enemigos. Por su parte, los misiles de crucero lanzados por la variante Iskander-K pueden realizar maniobras evasivas y pueden evitar la detección de radares con vuelos cercanos al suelo.Aunque los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses como los Patriots y los misiles Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) están diseñados para interceptar misiles balísticos y de crucero, incluido el Iskander, esto no se ha demostrado en la práctica.¿Cuántos sistemas de misiles Iskander posee Rusia?Rusia cuenta con un arsenal de 162 sistemas de misiles Iskander o más, de los cuales 150 se encuentran repartidos entre sus fuerzas terrestres y 12 entre sus elementos de las tropas de defensa de la Marina; sin embargo, el número de variaciones es incierto, aunque se calculan unos cientos.El costo del sistema Iskander no ha sido revelado por Moscú, pero medios occidentales y ucranianos afirman, sin evidencia, que solo un misil para el sistema Iskander está valuado en 3 millones de dólares.¿Rusia se prepara para un ataque nuclear?La doctrina nuclear de Rusia prohíbe expresamente el uso de armas nucleares, incluidas tácticas, a menos que se trate de una amenaza existencial para la seguridad nacional. La doctrina nuclear de Rusia, publicada por el Ministerio de Exteriores en junio de 2020, establece que el armamento nuclear se considera "exclusivamente un medio de disuasión" cuyo uso sólo se considerará cuando se necesite una "medida extrema y obligada" ante el ataque de algún enemigo.A pesar de que la Unión Europea insiste en que el despliegue de armamento táctico nuclear ruso en Bielorrusia es una amenaza, esta acción no representa mayor peligro que el despliegue de infraestructura militar que ha realizado la OTAN en las fronteras de Rusia o el almacenamiento de armamento nuclear en países europeos, o la construcción de sistemas antimisiles con capacidad de misiles de cruceros nucleares en Polonia y Rumanía.

