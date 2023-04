https://sputniknews.lat/20230407/argentina-gestion-de-massa-da-respiro-al-gobierno-de-fernandez-1137879111.html

Argentina: Gestión de Massa da respiro al Gobierno de Fernández

Tras el leve crecimiento de la actividad industrial argentina registrado en el primer bimestre de este año, el economista Agustín Kozak dialogó con GPS...

La producción industrial argentina creció en febrero un 0,5% interanual y un 0,6% con respecto a enero, lo cual implica que en estos dos meses se alcanzó un rendimiento al que no se llegaba desde 2018, según afirmó un organismo dependiente del Ministerio de Economía. En este sentido, se registró la producción más alta para un primer bimestre en los últimos cinco años para la Argentina. Sobre ello, "lo que ha pasado en estos meses no es más que el último resabio del ciclo expansivo pospandémico en el país", indicó Kozak.En este sentido, "los niveles de actividad y empleo, que fueron los indicadores relacionados con la producción, han tenido un crecimiento robusto para alcanzar los niveles que alguna vez supo tener Argentina en 2018, cuando arrancó la crisis de Macri", expresó. Sin embargo, "este es un techo que enfrenta el país, por lo que seguramente las estadísticas del segundo bimestre no van a ser tan alentadoras", sostuvo. Ello es "porque van a empezar a registrar el duro impacto de la sequía", remarcó.El capital político de Massa le dio margen para el ajusteCon respecto a la gestión del ministro Massa, "si bien no hubo un cambio en la hoja de ruta, el capital político acumulado por él le permitió realizar el ajuste que Guzmán ya no era capaz de hacer", expresó. De hecho, "el anterior ministro tenía trazado como hoja de ruta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero lo estaba incumpliendo de manera flagrante en los últimos meses de su gestión, como consecuencia de su debilidad política dentro de la coalición gobernante", concluyó el economista Kozak.Se agrava la violencia en el conflicto palestino-israelíEl nuevo Gobierno liderado por Benjamin Netanyahu intensifica las hostilidades contra el pueblo palestino. En el marco de los recientes bombardeos sobre Gaza, la embajadora de Palestina en Uruguay, Nadya Rasheed, analizó las consecuencias sociales y humanitarias del conflicto.Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron objetivos de Hamás en la Franja de Gaza después de que fueran lanzados más de 30 proyectiles desde el Líbano. Con respecto al impacto del nuevo Gobierno ultraderechista de Israel en el agravamiento del conflicto, "la violencia ha aumentado porque el poder en Israel lo ocupa el Gobierno más racista y extremista de su historia", expresó la diplomática palestina. El pueblo palestino "ha sufrido la ocupación, así como el robo constante de la tierra, sus recursos naturales", añadió.En cuanto a las reacciones de la comunidad internacional con respecto a las decisiones hostiles de Netanyahu, "todos los países deberían estar más que alarmados", dijo. No sólo "tienen que condenar un discurso de odio tan provocador, sino que deberían tomar medidas para poner fin a este tipo de comportamiento", aseveró Rasheed. En este sentido, "no se debería entablar contacto con ellos ni invitarlos a sus países, porque hacerlo es un respaldo directo a la política de destrucción contra el pueblo palestino", concluyó la embajadora.Diálogos geopolíticosNuestro politólogo y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la teoría de la interdependencia, propuesta por los autores norteamericanos Keohane y Nye.Uruguay como faro democrático en la regiónEn el cierre del programa de M24 nos contactamos con el economista uruguayo Ignacio Munyo, con quien dialogamos sobre las perspectivas de la economía uruguaya, en ocasión del American Liberty Forum, que se realizó en Punta del Este.

