"EEUU otorga a Turquía el papel de Ucrania" para empujar a Ankara contra Moscú

"EEUU otorga a Turquía el papel de Ucrania" para empujar a Ankara contra Moscú

Se acercan las elecciones en Turquía, y EEUU no necesita en absoluto la victoria de Erdogan; por ello, pretende poner a su propio hombre en Ankara, como... 07.04.2023

Según la publicación, EEUU, que "no puede lograr su objetivo en Ucrania y está perdiendo rápidamente influencia en Oriente Próximo, busca nuevas opciones en el periodo postelectoral en Turquía". Sin embargo, detalla el periódico, hasta ahora las negociaciones, que comenzaron hace mucho tiempo, entre Estados Unidos y los socios de la coalición opositora sobre la cuestión no han podido dar lugar a un acuerdo definitivo.Declaraciones de los oficialesCitando a unos expertos, Haber7 recalcó una declaración del presidente del Partido Republicano del Pueblo turco, Kemal Kilicdaroglu, en la que expresó: "Creemos que debemos ponernos del lado de Ucrania en su conflicto militar con Rusia". Lo calificaron de una "clara señal a EEUU y a la OTAN, así como un compromiso de enfrentarse a Rusia en caso de llegar al poder".Además, los analistas destacaron que las opiniones del principal asesor de Kilicdaroglu, Unal Cevikoz sobre la expansión de la OTAN y Ucrania son peligrosas, y las palabras "recordaremos a Rusia que somos miembros de la Alianza del Atlántico Norte" demuestran una postura hostil.En cuanto a otros socios de la coalición opositora, todos ellos, según el portal, ven la región a través del prisma de los planes estadounidenses. Como ejemplo se puso el presidente del Partido Bueno turco, Meral Aksener, quien desafió a Rusia: "Con respeto, saludo a los valientes hijos de Ucrania. Además, el presidente del Partido Paz y Democracia, Ali Babacan, también declaró que Turquía apoya "incondicionalmente al pueblo ucraniano", y el presidente del Partido del Futuro, Ahmet Dabutoglu, está a favor de que Turquía actúe con la OTAN.Cabe destacar, que la misma postura es expresada por los demás líderes de la oposición. Intentos de empujar a Rusia contra TurquíaEl coronel retirado Eray Gucluer también llamó la atención sobre los planes de EEUU de utilizar a Turquía como ariete en la región y fomentar el enfrentamiento entre Ankara y Moscú en caso de que la oposición del país llegue al poder."El 15 de julio de 2016, ordenaron al Partido de los Trabajadores del Kurdistán [PKK] 'disparar contra la policía, no contra los militares'. Helicópteros del Mando Central de EEUU estaban estacionados cerca de la frontera", explicó.El experto agregó asimismo que si hubieran tenido éxito en este ataque, "habrían desembarcado a militantes de ISIS [grupo terrorista proscrita en Rusia] en la región sudoriental, en ciudades situadas a lo largo de la frontera con Irak y Siria"."Habrían resucitado al PKK y tomado el control de la región con el apoyo de EEUU. Ahora están tratando de llevar a cabo un plan similar en la escena", aseveró.En opinión del analista, si Turquía choca con Rusia, las tensiones en Siria y en otros lugares podrían escalar hasta el conflicto, y Washington podría recurrir a cualquier medio para lograrlo, incluso provocaciones.En este contexto, Gucluer comentó que la decisión de no designar a un candidato del Partido Democrático de los Pueblos de Turquía "responde a las exigencias estadounidenses". Como parte de esto, prosiguió, llaman la atención los discursos de la coalición opositora, que insisten en que Ankara debe apoyar a Kiev frente a las tensiones ruso-ucranianas. "Aparentemente, se comprometieron con EEUU. Hay un intento de poner en marcha un plan para empujar a Turquía contra Rusia. Esto es muy peligroso para Turquía", advirtió.A esto se añade la cuestión del mar Negro, en la que, según el excoronel, EEUU espera avivar las tensiones entre Turquía y Rusia, saltando la Convención de Montreux y entrando en el mar. "¿Qué ocurrirá si la coalición de la oposición llega al poder y entra en conflicto con Rusia? El Gobierno pedirá ayuda a la OTAN. La Alianza también ingresará en el mar Negro. Podríamos enfrentarnos a un periodo lleno de trampas para Turquía", opinó.Sin embargo, en palabras de Gucluer, Rusia es el país con el que Turquía construirá una verdadera asociación estratégica."Tenemos una relación polifacética con Rusia, especialmente en los sectores energético y nuclear. Los intereses estratégicos de Turquía no permiten que la cooperación con Rusia sufra", manifestó.

