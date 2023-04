https://sputniknews.lat/20230407/el-billete-verde-llega-a-su-fin-auguran-una-nueva-caida-del-dolar-con-recesion-en-eeuu-en-el-fondo-1137832780.html

¿El billete verde llega a su fin? Auguran una nueva caída del dólar con recesión en EEUU en el fondo

¿El billete verde llega a su fin? Auguran una nueva caída del dólar con recesión en EEUU en el fondo

La italiana MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA, que forma parte del grupo bancario que incluye a Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, obtuvo la primera posición en la clasificación de precisión de Bloomberg para el primer trimestre de 2023.En una entrevista con el medio especializado en finanzas, el estratega jefe de MPS, Luca Mannucci, advirtió que el billete verde podría desplomarse hasta un 5% frente a otras divisas en el segundo semestre de este año.La predicción se basa en su opinión de que EEUU se verá arrastrado a la recesión, una situación que probablemente se verá alimentada por la agresiva lucha de la Reserva Federal contra la inflación y el riesgo persistente de las recientes turbulencias bancarias."El endurecimiento de la política monetaria arrastrará a la economía", opinó. Al mismo tiempo, Mannucci advirtió de que la quiebra de varios bancos regionales estadounidenses —así como la saga en torno a Credit Suisse Group AG— también provocará un endurecimiento de las condiciones crediticias y perjudicará a la economía.Según otra nota de Bloomberg que cita a Stephen Jen, de Eurizon SLJ Capital, el dólar podría caer entre 10 y 15% más dentro de año y medio debido a que la disminución de la inflación permitirá que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) reduzca las tasas de interés."Es probable que el banco central de Estados Unidos esté muy cerca, si no es que ya la superó, de su máxima línea agresiva y su próximo paso sea reducir los costos de endeudamiento", aseguraron el creador de la teoría de la sonrisa del dólar y su colega, Jen y Joana Freire. De acuerdo con el medio especializado en finanzas, el pronóstico de Jen se basa en las expectativas de que la inflación del país norteaméricano va a desacelerar al mismo ritmo en que aumentó en 2021 y los primeros seis meses del 2022. Las declaraciones de Jen se dan en un momento en el que los indicadores muestran que el dominio del dólar está en declive, mientras que monedas como el yuan chino comienzan a experimentar un ascenso. Esto porque Rusia ha mostrado su disposición para utilizar esta moneda asiática en el marco de los acuerdos con otras economías mundiales. Adicionalmente, el grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) avanza hacia la creación de una nueva divisa para sustituir al dólar estadounidnese, tal como informó el vicepresidente de la Cámara baja rusa, Alexandr Babakov. En tanto, el 29 de marzo, Brasil y China anunciaron un acuerdo para realizar transacciones en yuanes y reales —sus respectivas monedas—, algo que ha sido visto como un golpe a la hegemonía comercial de Estados Unidos. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la proporción de reservas de divisas denominadas en dólares se situaba en el 59,8% en el tercer trimestre de 2022, frente al 72% alcanzado en 1999. Los jugadores internacionales siguen desechando el billete verde a favor de otras divisas para sus reservas, el comercio exterior y sus servicios bancarios.Es probable que la economía estadounidense "permanezca en el punto más bajo de la sonrisa del dólar y no se mueva más hacia la izquierda", apuntaron Freire y Jen. Y aseguraron que "los datos recientes continúan conforme a este escenario macro que hemos favorecido en los últimos trimestres".

