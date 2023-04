Italia quiere quitar los anglicismos de su vida diaria: ¿qué tan posible es eliminarlos?

https://sputniknews.lat/20230407/italia-quiere-quitar-los-anglicismos-de-su-vida-diaria-que-tan-posible-es-eliminarlos-1137872113.html

El argumento principal de la estrategia es "defender y promover la lengua italiana", así como proteger la identidad nacional, según retoma Euronews.Aunque este proyecto ha cobrado relevancia en las últimas semanas, la idea existe desde 2018. El senador Antonio Iannone dio a conocer una propuesta de ley donde se establecía utilizar completamente el italiano en el Gobierno, las escuelas y diversos sectores industriales y sociales, además de impulsar la creación de un consejo que avalara el uso correcto de la lengua romance.A finales de 2022, el debate volvió cuando el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Fabio Rampelli, alegó que en el recinto legislativo se hablaba italiano y que se defendería ante el inglés."No podemos entender por qué llamamos dispenser al dispensatore di liquido igienizzante per le mani" (dispensador de líquido desinfectante para las manos)", escribió en Twitter.La discusión cobra aún más relevancia por dos aspectos: la constitución italiana, que data de 1947, no establece un idioma oficial, además de que el italiano como lengua no cuenta con un organismo o academia pública que fije reglas respecto a su uso."Según los últimos datos, Treccani, la reconocida enciclopedia en italiano, contiene actualmente 9.000 palabras en inglés y 800.000 palabras en italiano. Desde el año 2000, el número de palabras en inglés que se han insertado en el idioma italiano ha crecido en 773%", menciona Euronews.No se pueden "frenar" los extranjerismosSi bien todavía la medida no es aprobada y aplicada, el doctor en Filología por la Universidad de Salamanca, España, Juan Nadal, señala que es imposible eliminar los extranjerismos de las lenguas, sin importar de dónde provengan.En este mismo tenor, la asesora lingüística y periodista Paulina Chavira comenta que intentar acabar con todos los anglicismos y extranjerismos de un idioma como el italiano es la peor decisión que un país puede tomar."Me parece que es siempre el peor camino que puedes tomar dentro de la lengua porque, al final, una de las cosas que pasa con la forma en la que hablamos y en la que nos expresamos es que tiene mucho que ver con cada persona, con cómo somos, cómo vivimos el mundo y cómo lo entendemos y queremos expresarlo", precisa en entrevista para este medio.Chavira agrega que, en caso de que el Gobierno de Meloni dé luz verde al proyecto, y a pesar de las cuantiosas multas que puede acarrear utilizar el inglés, la medida provocará que tenga mayor popularidad."Creo que si haces una prohibición, como con cualquier otro tema, lo único que estás fomentando es que la gente se rebele", estima.Aumento del uso del inglésA pesar de este panorama, Nadal, también profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconoce que existe un incremento en el uso del inglés en el día a día no solo de Italia, sino del resto de países del mundo que no tienen ese idioma como lengua materna."Pero esto tiene muchísimas causas. Una de ellas es que constantemente están surgiendo conceptos nuevos, cosas que no existían antes y hay que ponerles un nombre. Si esos conceptos surgen en el mundo angloparlante, lo más probable es que la palabra que se incorpore al a las demás lenguas sea de origen inglés", detalla.A pesar de que este fenómeno es criticado y tangible en varias regiones del mundo, esto ha ocurrido con otros idiomas a lo largo de la historia."Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con una realidad completamente nueva, con plantas, animales y un montón de cosas que no existían en su mundo. ¿Qué fue lo que hicieron? Uno de los mecanismos fue incorporar las palabras que se utilizaban en las lenguas donde eso existía. Pensemos en jitomate o aguacate, de origen náhuatl, que de otro modo habría sido más difícil incorporarlos", considera Nadal.El experto agrega que otra estrategia para nombrar las acciones y objetivos desconocidos fue el empleo de metáforas, como en el caso de la piña."A la fruta tropical le podemos decir piña o ananá; este último es un indigenismo. La palabra piña es una metáfora que se basa en la similitud que tiene este fruto con el de los pinos, que sí existía en España", expone.Estos antecedentes, refiere Nadal, muestra que una lengua no "acaba" con otra, sino que la nutre.Una medida posible, pero no adecuadaTanto Chavira como Nadal coinciden en que la propuesta del partido Hermanos de Italia puede ser aplicada de manera gubernamental, pero no sería lo ideal."Puede que se intente algo así [en Italia y otras naciones], pero con las multas que se están pensando no es la vía y no lo veo [adecuado]. Además, no acabará realmente con el hecho de que la gente deje de utilizar palabras en inglés. Sería poco fructuoso", manifiesta la divulgadora.Mientras tanto, el filólogo opina que es un sinsentido intentar aplicar una medida de ese talante. "En realidad creo que sería muy difícil ejecutar eso de manera estricta porque la lengua ya contiene muchísimas palabras, en ese caso, de origen inglés. Por ejemplo, COVID, que es reciente. ¿De qué manera vamos a decir COVID si viene de coronavirus y hace referencia a la enfermedad derivada de él? Es un acrónimo (...). ¿Nos van a multar por decir COVID? Sería un absurdo total", asevera Nadal.Cuestión de cómo observamos a la lenguaMás allá de la defensa de una lengua frente a otra, la cuestión es cómo nos posicionamos frente a su uso.La también periodista destaca que el debate suscitado por la propuesta italiana nos invita a reflexionar sobre cómo pensamos nuestro idioma."Si tuviéramos que rescatar algo de este tema es que nos detenemos a pensar sobre la lengua. Nunca la consideramos, no la pensamos, no la reflexionamos. Pocas veces nos detenemos a ver qué palabras utilizamos, por qué las utilizamos, por qué hablas con ciertas personas de una manera y con otras personas de otra", explica.A esto se suma el tema de estatus o necesidades de comunicación. "No es lo mismo decir lifting que estiramiento facial. Si, por ejemplo, pensamos en los valores que tiene el extranjerismo de prestigio y demás, podemos imaginar un negocio que se dedica a hacer este tipo de procedimientos. ¿De qué manera se anuncian? ¿Cuál tendría más clientes, el que dice liftings o el que dice estiramientos faciales? Seguramente el primero, porque no es lo mismo; hay diferencias sutiles, los hablantes lo están percibiendo y por eso están usando los extranjerismos", recuerda Nadal.

